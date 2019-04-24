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Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’ 25-26 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarı destekleyen iki üniversiteden biri olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin fuar alanında yer alan standında Ar-Ge çalışmalarının tanıtımı yapılacak.

Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’ 25-26 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarı destekleyen iki üniversiteden biri olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin fuar alanında yer alan standında Ar-Ge çalışmalarının tanıtımı yapılacak.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:05
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Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

İSTANBULFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) de destekleyicilerinden biri olduğu ‘7’nci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’ (ICSG İstanbul 2019), 25-26 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Akıllı şebekeler ve şehirler, akıllı ulaşım sistem geliştiricileri ve kullanıcıları için üst düzey teknoloji ürünlerini tartışmak, teknikleri, araçları ve deneyimleri paylaşmak için düzenlenen fuara ilk yıllardan itibaren destek veren FSMVÜ, fuar alanındaki standında Ar-Ge projelerini tanıtacak.

ICSG İstanbul 2019, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) stratejik ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleştirilecek.

50’DEN FAZLA ÜLKEDEN 10 BİN KATILIM

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın stantla katılım sağlayacağı ICSG İstanbul 2019’a 50’yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Kongre’de, tüm ülkeler için fikirlerin ve yeniliklerin fayda sağlar hale getirilmesi noktasında deneyimler paylaşılacak.

Akıllı şebeke uygulamalarına geçiş aşamasında yer alan Türkiye’nin enerjiyi kullanan, üreten ve dağıtan tarafları; enerjinin verimli, kayıpsız ve rasyonel kullanımı için çözümler arıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu geçiş sürecinde düzenlenen kongre, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olmasını, sorularına cevap bulmasını, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesini, örnek uygulamaları görmesini ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform olanağı sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda kongrede sunulacak bildirilerin yanı sıra, fuar alanında kurulan stantlarda ulusal ve uluslararası firma ve kurumlar, yenilikçi ürünlerini sergileme ve iş birlikleri geliştirme imkânı bulacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Rektör Danışmanı Prof. Ümit D. Arınç’ın Onur Kurulu Üyeleri arasında yer aldığı kongrenin uzun süredir Bilim Kurulu Başkanlığını yürüten FSMVÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu, 2018’den itibaren Bilim Kurulu Onursal Başkanı unvanını taşıyor. ICSG İstanbul 2019’u destekleyen iki üniversiteden biri olan FSMVÜ’nün fuar alanında yer alan standında Ar-Ge çalışmalarının tanıtımı yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Ve Şehirler Kongre Ve FuarıEnerjinin LiderleriİstanbulFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
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