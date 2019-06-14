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ENERGO-PRO‘dan Ankara’da yeni fabrika yatırımı

Uluslararası hidroelektrik santral işletmecisi ENERGO-PRO büyümeye devam ediyor. Merkezi Prag'da bulunan grup, Ankara'da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan fabrikayı ENERGO-PRO Grubunun bünyesinde bulunan Litostroj Turkey şirketi işletiyor.

ENERGO-PRO‘dan Ankara’da yeni fabrika yatırımı

Uluslararası hidroelektrik santral işletmecisi ENERGO-PRO büyümeye devam ediyor. Merkezi Prag'da bulunan grup, Ankara'da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan fabrikayı ENERGO-PRO Grubunun bünyesinde bulunan Litostroj Turkey şirketi işletiyor.

14 Haziran 2019 Cuma 15:53
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ENERGO-PRO‘dan Ankara’da yeni fabrika yatırımı

Sloven türbin imalatçısı Litostroj Power ve Çekya'nın Moravya Blansko bölgesinden mühendislik şirketi Litostroj Engineering; ENERGO-PRO Grubu bünyesinde bulunuyor. Blanskolu mühendisler ve Sloven Litostroj uzmanları Türkiye'deki yeni fabrikanın kurulumu için güçlerini birleştirdi.

Açılışta konuşma yapan ENERGO-PRO Grubu‘nun CEO'su Pavel Váňa, "Bu yatırımla Türkiye'ye Orta Avrupa'nın türbin imalatı alanındaki geleneksel teknik uzmanlığını getiriyoruz" dedi. Çekya'nın hidrolik türbin üretiminde yüzyıldan uzun geçmişine dikkat çeken Váňa; uygun koşullar sunarak ülkeye uzmanlaşmış üretim teknolojileri getirmeyi amaçladıklarını ekledi. Türbin ve jeneratör üretiminde en modern teknolojilerin kullanılacağı fabrikanın ana makineleri Çekya'dan geliyor (TOS Kuřim firması). Fabrika için yapılan yatırımın tutarı ise 25 milyon Avro.

ENERGO-PRO Türkiye Genel Müdürü Celal Kozumali de konuşmasında "Ankara fabrikasının güncel olarak 53 çalışanı var ve ENERGO-PRO grubu tarafından inşa edilen Karakurt Barajı  ve HES Projesi için ilk sipariş üzerinde çalışılmaya başlandı." dedi. Bu sipariş çerçevesinde 44 MW gücünde iki adet Francis türbini ve 11,5 MW gücünde bir türbin üretiliyor. Türbin ve jeneratörler Litostroj Engineering şirketi tarafından tasarlandı; projeyle ilgili hesaplamalar ve dokümantasyonu ise Blanskolu mühendisler hazırladı. Pavel Váňa, hidrolik testlerin tamamının Blansko laboratuvarı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

11,5 MW gücündeki küçük türbinin statörü tamamlanma aşamasında ve büyük türbinlerin birinin çarkı üzerinde son işlemler yapılıyor. Francis türbini spiralleri, Litostroj Turkey tarafından Karakurt'a gönderildi.

Fabrika inşaatına 2017 Temmuz ayında başlandı. Ankara'nın merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki AS02 sanayi bölgesinde bulunuyor. Fabrikanın üç imalat holü var, alanın toplam yüzölçümü 32 bin metrekare üzerinde. Makine operatörleri ve türbin teknisyenlerinin eğitimi, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Litostroj Power şirketinde gerçekleştirildi. Jeneratör imalatından sorumlu personel, daha sonra ENERGO-PRO'nun Gürcistan'daki hidroelektrik santrallerinde kullanılan jeneratörlerin rekonstrüksiyonu esnasında eğitim ve pratik gördü.

Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendiriyor
Ankara fabrikası aynı zamanda bir sipariş üzerinde daha çalışıyor ve o da Gürcistan'dan: Gumati II hidrolik santrali için statör üretimi. Bu proje de Blansko Litostroj Engineering ile işbirliği içerisinde yürütülüyor. "Üretim tamamen Türk meslektaşlarımızın elinde, Türkiye'deki tedarikçiler ile çalışarak fabrikamızda nihai üretimi sağlıyorlar" diyor Pavel Váňa.

Türkiye'deki faaliyetlerimizin güçlendirilmesi

ENERGO-PRO, yeni fabrikası ile Türkiye'deki faaliyetlerini de güçlendiriyor. Buradaki öncelikli odak noktası, yeni hidroelektrik santrallerin inşası. Türkiye, akarsu kaynaklarından elektrik üretimi alanında Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte grubun faaliyetlerinin en güçlü olduğu üç ülkenin arasında bulunuyor. Türkiye'nin doğusundaki iki baraj santralinin inşaatı son evresine girmiş durumda: Karakurt ve Alpaslan 2. Gelecek iki yıl içerisinde ENERGO-PRO Türkiye kaynaklarında kurulu gücü beş katına, yaklaşık 500 MW seviyesine yükseltecek.

Türkiye'de enerji sektörünün gelişimi

Türkiye enerji sektörü, geçen yıl içerisinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen güçlü bir gelişme gösterecek. Ülke, yurtdışından enerji ithalatına bağımlılığı azaltmayı planlıyor. Yenilenebilir kaynaklar, hidroelektrik santraller de dahil olmak üzere beklenen güçlü enerji talebi göz önünde tutularak önemli ölçüde destek görüyor. Türkiye, Amerikan Doları bazında alım garantisi veriyor, böylelikle yatırımcılara güven vererek kur salınımlarına karşı koruma sağlıyor.

"Türkiye iç piyasası kesintisiz olarak güçlü bir büyüme gösteriyor." diyen Pavel Váňa, şu noktaları vurguluyor: "Türkiye özel sektörü yüksek seviyede rekabetçi ve dinamik. Ülke, sadece taşımacılık ve telekomünikasyon alanlarında değil, aynı zamanda enerji sektöründe de gelişmiş altyapısı ile gurur duyabilir."   Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

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Anahtar Kelimeler:
ENERGO-PROAnkaraYeni FabrikaYatırım
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