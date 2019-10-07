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EMLAK SEKTÖR'ÜNDE YENİ UYGULAMA 

Emlak sektörünün en önemli oyuncularından biri de Gayrimenkul Danışmanları'dır. 35 yıldır ticaret hayatının içinde olan, endüstriyel temizlik ürünleri, ev dışı gıda tedariği sektörüne verdiği hizmetin yanısıra RemaxGo maltepe ofisinin kurucusu,  Arif Karaca'nın uyguladığı yeni sistemle  

EMLAK SEKTÖR'ÜNDE YENİ UYGULAMA 

Emlak sektörünün en önemli oyuncularından biri de Gayrimenkul Danışmanları'dır. 35 yıldır ticaret hayatının içinde olan, endüstriyel temizlik ürünleri, ev dışı gıda tedariği sektörüne verdiği hizmetin yanısıra RemaxGo maltepe ofisinin kurucusu,  Arif Karaca'nın uyguladığı yeni sistemle  

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:36
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EMLAK SEKTÖR'ÜNDE YENİ UYGULAMA 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gayrimenkul Danışman'larının ortalama işlem yapma süresi dört-altı ay iken bir ile üç ay arasına düşüyor. Sektörde danışman başına düşen ortalama portföy sayısı yaklaşık dört ise yeni sistemle danışman başına yedi portföy'e çıkıyor. Karaca, RemaxGo olarak "bulduğumuz ve uyguladığımız bu çalışmalar sonucunda kısa vade de ki hedefimiz olan 50 gayrimenkul danışmanına ulaşmak. Bu işe uzun vadeli planlar yaparak girdik. Yalnız bu yıl için değil her yıl için yüksek hedeflerimiz var. 2020 sonu için hedefimiz ciro ve gayrimenkul danışmanı sayısı bazında RE/MAX Türkiye bazında ilk beş’te olmak." diyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarEmlakGayrimenkul DanışmanıRemaxGo
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