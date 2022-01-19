Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,979.05
ALTIN
795.42
DOLAR
13.61
STERLİN
18.56
EURO
15.44
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kampüs içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Kampüs içerisindeki ticari alanlar...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elektrikli ve hibrik otomobillere ilgi artıyor

19 Ocak 2022 Çarşamba 12:45
9 Okunma
Elektrikli ve hibrik otomobillere ilgi artıyor

İSTANBUL - 2021 yılında 2 bin 849 adet elektrikli araç satılırken, 20 bin 915 adet de hibrit araç satıldığı kaydedildi. Böylelikle geçen yıl elektirikli ve hibrit olmak üzere satılan toplam araç sayısı 23 bin 764 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 4 bin 31 olan satış adedi, geçtiğimiz yıl 23 bin 764’e ulaşarak büyük artış gösterdi.

Ajans Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının her yıl arttığı saptandı. Böylelikle 2021 yılında yüzde 100 elektrikli otomobillerden 2 bin 849 adet satılırken, hibrit modellerin 20 bin 915 adet satıldığı kaydedildi. Önceki yıllara göre kıyaslandığında büyük artış olduğu gözlenirken, elektrikli ve hibrit olmak üzere 2020 yılında 17 bin 780, 2019 yılında 11 bin 237, 2018 yılında ise 4 bin 31 araç satıldığı belirlendi.
 

YERLİ OTOMOBİL, ÖTV DÜZENLEMESİ VE ARAÇ/YAKIT FİYATLARI MEDYADA ÖNE ÇIKTI


Medya takip kurumu Ajans Press, elektrikli ve hibrit araçlarla alakalı medya içeriklerini inceledi. Ajans Press’in medya arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl elektrikli ve hibrit araçlar ile alakalı medyaya 118 bin 71 haber yansıdığı tespit edildi. Özellikle 2023 yılında satışa çıkması planlanan yerli otomobil TOGG’un da medyada büyük oranda konuşulduğu gözlenirken, Las Vegas’ta görücüye çıkması büyük yankı uyandırdı. Otomotiv başlığı altında ise geçtiğimiz yıl en çok yerli otomobil, yakıt ve otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ÖTV düzenlemesi en çok haber olan içerikler arasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elektrikli Ve Hibrik OtomobillerIlgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Fiyatları düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı"
"Fiyatları düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı"
Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttı
Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Çay tohumundan yağ üretildi; zeytinyağı ile eşdeğer
Çay tohumundan yağ üretildi; zeytinyağı ile eşdeğer
Prof. Dr. Işın Çelebi: Kurumlar vergisi muafiyeti olumlu bir karar
Prof. Dr. Işın Çelebi: Kurumlar vergisi muafiyeti olumlu bir karar
Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 
Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 
Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı
Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı
Bakan Yanık: Isınma yardımında ödemeler mart ayında yapılacak
Bakan Yanık: Isınma yardımında ödemeler mart ayında yapılacak
Isı pompaları yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor
Isı pompaları yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma