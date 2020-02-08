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Elazığ'da ara tatil yok

Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:02
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Elazığ'da ara tatil yok

KARAMAN (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da deprem nedeniyle ara verilen eğitimde yaşanan kayıpların giderilmesi için ikinci dönem ara tatilinde derslere devam edilmesi yönünde çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Selçuk, “Tatil konusunda bazı tedbirler düşünüyoruz. Ara tatilin Elazığ’da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için her türlü hazırlığı yaptık. Ara tatil konusuyla ilgili de bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ konferansına katılmak için geldiği Karaman'da valiliği ziyaret etti. Bakan Selçuk, Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8’lik deprem sonucu eğitimin ertelenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Orta ve ağır hasarlı 24 okulumuz var. Bu okullarımızın dışında kalan okulların tamamını, halkımızın barınması için de her türlü imkanı seferber ederek harekete geçirdik. Yaklaşık olarak 46 bin vatandaşımız bu konuda hizmet aldı. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı başta olmak üzere her türlü ihtiyacı okullarımız tarafından verildiği gibi, pansiyonlarda da bazı çalışmalar söz konusu oldu. Okul pansiyonlarımızda ve öğretmenevimizde bin 600 vatandaşımız barınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. 500 gönüllü öğretmenimiz burada her türlü desteği sağlıyor. 15 bin civarında da psikososyal destek verdiğimiz vatandaşımız ve çocuklarımız var" dedi.

‘ARA TATİLİN OKUL DÖNEMİ OLARAK GEÇİRİLMESİ ÇALIŞMAMIZ VAR’

Deprem nedeniyle öğrencilerin yaşadığı eğitim kayıplarını gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ziya Selçuk, "İkinci dönem ara tatili konusunda bazı tedbirler düşünüyoruz. Mesela ara tatilin Elazığ’da okul dönemi olarak geçirilmesi yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Ama asıl detaylı çalışmamız eğitimlerinin sürdürülebilmesi için verdiğimiz destekler. Sınavlara yönelik, LGS gibi, üniversiteye hazırlık gibi konular hakkında çalışmalarımız var. İnşallah pazartesi günü, tüm Türkiye’de fırsat adaleti açısından çok büyük bir yenilik getirecek bir çalışmayı da paylaşma fırsatımız olacak. Elazığ ile ilgili söyleyeceğimiz, bütün çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için, ara tatilin bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmalar yapılıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığAra Tatil
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