Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92400
ALTIN
252.493
DOLAR
5.8636
STERLİN
7.3682
EURO
6.5824
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak verildi
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak...
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de satışa çıktı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de...
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa...

Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

Ekonomist Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı işsizlik verilerine ilişkin, "Yakın gelecekte işsizlikte düşüş beklemek olası gözükmüyor" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

Ekonomist Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı işsizlik verilerine ilişkin, "Yakın gelecekte işsizlikte düşüş beklemek olası gözükmüyor" dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
4 Okunma
Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

İSTANBUL - Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısının 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Berrin Ataman, "İşsizlik oranı 4 puanlık artışla yüzde 14,1; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. İşsizlik, işgücüne katılım oranındaki artış ile istihdamdaki azalış nedeniyle yükseliyor" diye konuştu.

DÜKKAN KAPATMALAR, İŞTEN ÇIKARMALAR

İşsizlikteki artışın istihdam edilenlerin sayısındaki düşüşten kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Berrin Ataman "Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azalmış. Bu demektir ki, işyerleri kapandığı için işçi çıkarmalar oldu veya işyerleri çalışan sayısını azaltma yoluna gittiler" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMAK İSTEYEN SAYISI ARTTI

İşsizlikteki artışın bir diğer nedeninin de işgücüne katılma oranındaki artış olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ataman şunları söyledi:

"İşgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artmış durumda. Daha fazla kişi çalışma isteği göstermesine rağmen ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin daraldığı anlaşılıyor. Mart 2019 döneminde bir önceki döneme göre kayıt dışı çalışmanın 1,5 puan artarak yüzde 33,9 seviyesine yükselmesi de işsizliğin yarattığı baskıyı ortaya koyması bakımından önemli."

DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranının 7.5 puanlık artışla yüzde 25,2'e yükselmesini de ilk işini arayanlar için piyasa koşullarının son derece olumsuz olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Ataman, "Bir yılda 1 milyon 334 bin yeni işsiz yaratılması, ekonomideki kırılganlığın somut bir göstergesidir. Bugünkü tablodan yakın bir gelecekte işsizlikte bir düşüş beklemek olası gözükmüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Prof. Dr. Berrin Ceylan AtamanTürkiye İstatistik Kurumuİşsizlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan enflasyona endeksli konut kredisi
Ziraat Bankası’ndan enflasyona endeksli konut kredisi
Türkiye'de mayıs ayında 82 bin konut satıldı
Türkiye'de mayıs ayında 82 bin konut satıldı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı
Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı
Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
Yumurta üretimine Irak darbesi
Yumurta üretimine Irak darbesi
İlk satış 9 bin Euro!
İlk satış 9 bin Euro!
"Yüzde yüz yerli sermaye"
"Yüzde yüz yerli sermaye"
ENERGO-PRO‘dan Ankara’da yeni fabrika yatırımı
ENERGO-PRO‘dan Ankara’da yeni fabrika yatırımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans