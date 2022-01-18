Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,070.14
ALTIN
790.38
DOLAR
13.55
STERLİN
18.44
EURO
15.44
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek
Samsun'da golf tesisi kiraya...
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama Hobi Ürünleri
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama...
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

18 Ocak 2022 Salı 14:14
7 Okunma
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

ANKARA - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çay tohumundan yağ üretildi; zeytinyağı ile eşdeğer
Çay tohumundan yağ üretildi; zeytinyağı ile eşdeğer
Prof. Dr. Işın Çelebi: Kurumlar vergisi muafiyeti olumlu bir karar
Prof. Dr. Işın Çelebi: Kurumlar vergisi muafiyeti olumlu bir karar
Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 
Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 
Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı
Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı
Bakan Yanık: Isınma yardımında ödemeler mart ayında yapılacak
Bakan Yanık: Isınma yardımında ödemeler mart ayında yapılacak
Isı pompaları yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor
Isı pompaları yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyor
TGDF’nin yeni başkanı Demir Şarman oldu
TGDF’nin yeni başkanı Demir Şarman oldu
TESK Başkanı Palandöken: Perakende Yasası hayata geçirilmeli
TESK Başkanı Palandöken: Perakende Yasası hayata geçirilmeli
Otomotivde ÖTV matrah düzenlenmesi Resmi Gazete'de
Otomotivde ÖTV matrah düzenlenmesi Resmi Gazete'de

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma