Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1421.22
ALTIN
497.59
DOLAR
8.5388
STERLİN
11.9148
EURO
10.1389
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23...
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli...
Çam odunu satın alınacaktır
Çam odunu satın alınacaktır
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
YKS tercihleri başladı
Kapat

Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:58
8 Okunma
Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu

EDİRNE - EDİRNE'de kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yüzde 40’a veren verim kaybı beklendiği belirtildi. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Yağışların kesilmesi, son 10 gündür de bölgede görülmemiş aşırı derecede 40-45 derece sıcaklık ayçiçeklerinin zamansız olmasına neden oldu. Tahminim bu yıl ayçiçeğinde yüzde 30 ile yüzde 40 verim kaybı olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği ihtiyacının karşılandığı Edirne'de beklenen yağışların düşmemesi ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ayçiçeğini vurdu. Tarlada hasat edilmeyi bekleyen ayçiçeklerinin gelişmediği, bazıların koylarının kısa kaldığı, bazılarının ise yağ üretimi yapılan başlarının küçük ve tanelerinin içi boş olduğu görüldü. Üretici, ayçiçeğinde bu yıl yüzde 40'a varan verim kaybı bekliyor.

Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle bölgenin bereketli tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri dip seviyeyi buldu. Meriç Nehri'nde düşen su seviyesi nedeniyle büyük kum adacıkları oluşturdu. Bu adacıklarda martıların barındığı görüldü. Tunca Nehri'nde de su seviyesinin düşmesiyle yosun tabakalar oluştu.

'YÜZDE 40 VERİM KAYBI BEKLİYORUZ'

Kuraklığın en çok etkili olduğu Lalapaşa ilçesinde, ayçiçeklerinde yüzde 40 verim kaybı beklediklerini belirten Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, şunları söyledi:

"Bu yıl Lalapaşa'da 55 bin dönüm ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu sezon ilkbahardaki yağışlar nedeniyle ekimlere geç başladık. Ektiğimiz ayçiçeklerinin mayıs ve haziran ilerlemesi mükemmel şekilde gelişti, hava şartları yağış alması, ısının da istenilen seviyede olmasından dolayı buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinde de rekor verim bekliyorduk, ayçiçeğinden. Geçen sene yaşadığımız kuraklıkta yüzde 70 verim kaybını bu sene buğdayda karşıladık, ayçiçeğinden de karşılayacağımızı tahmin ediyorduk fakat yağışların kesilmesi, son 10 gündür de bölgede görülmemiş aşırı derecede 40-45 derece sıcaklık, ayçiçeklerinin zamansız olmasına neden oldu. Ayçiçeklerinin olma zamanı vardı, o zaman da ayçiçeği sapında su olduğu için su istemez, o suyla geliştirdiği taneyi tutar ve bu tanelerde verimin yüksek olmasını sağlardı. Fakat havaların aşırı sıcak olması, lodosun esmesi ayçiçeklerini zamansız olgunlaşmasına neden oldu, ortaların boş kalmasına neden oldu. Tahminim bu yıl ayçiçeğinde yüzde 30 ile yüzde 40 verim kaybı olacağını tahmin ediyorum. Bazı bölgelerde ayçiçeğin kafaları gelişmiş olsa da içleri tane yapmadığı için boş. Kaybımız büyük olacak" dedi.  

'AYÇİÇEĞİ TARLADA KAVRULDU'

İlçeye bağlı Çatma köyünün muhtarı Yahya Özkaya ise, "Sıcaklar bizi çok etkiledi, üzerine de yağış olmadı, durumumuz iyi değil. Normalde dekarından önceki yıllar 120 ila 160 kilo aldığımız ayçiçeğinden bu yıl, 70-80 kilo ancak alırız. Sıcaklarda, ayçiçeği tarlada kavruldu. Sıcaklığının 40 derece olması mahsulü kavurdu" diye konuştu.

Hanlıyenice köyünün muhtarı Reşit Biçen de, "Bu yıl, geçen yıla göre güzel ama son yağmurlar yağmadı. Her şey çok iyi gidiyordu ama işler birden değişti. Bu yıl hava çok sıcak mayıs ayında yağmurlar birden kesti. Artık alımlarda fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticiler de sıcak hava ve kurak geçen günlerin ardından ayçiçeklerinde verim kaybı beklediklerini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuraklıkEdirneAyçiçeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca genci, mobil uygulama geliştirme alanında kariyer fırsatı bekliyor
Milyonlarca genci, mobil uygulama geliştirme alanında kariyer fırsatı bekliyor
CY Grup’tan akıllı tarıma 8 ayda 2 milyon dolarlık yatırım
CY Grup’tan akıllı tarıma 8 ayda 2 milyon dolarlık yatırım
Kızılbük GYO’nun halka arzında talep toplama başlıyor
Kızılbük GYO’nun halka arzında talep toplama başlıyor
Araç alacaklara uzmanından güvenli alışveriş tavsiyeleri
Araç alacaklara uzmanından güvenli alışveriş tavsiyeleri
GAYRİMENKULUN GÜVENİLİR TEK ADRESİ UZMAN KADROSU İLE PROFESYONEL GAYRİMENKUL İNŞAAT 
GAYRİMENKULUN GÜVENİLİR TEK ADRESİ UZMAN KADROSU İLE PROFESYONEL GAYRİMENKUL İNŞAAT 
KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLU, TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ! 
KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLU, TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ! 
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Avrupa’nın önde gelen kripto festivaline yoğun ilgi
Avrupa’nın önde gelen kripto festivaline yoğun ilgi
TÜGİAD’DAN YARDIM SEFERBERLİĞİ
TÜGİAD’DAN YARDIM SEFERBERLİĞİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma