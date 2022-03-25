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e-Ticaret sektörünün 2022 yılında 560 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor

Ülkemizin e-Ticaret sektörünün, bu yıl %40 büyüyerek 560 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.

25 Mart 2022 Cuma 11:07
e-Ticaret sektörünün 2022 yılında 560 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor
HABER: DİNÇER KARACALAR
Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği (ETİD) 2022 sektör buluşması, yoğun bir katılım ile 23 Mart tarihinde gerçekleşti. E-Ticareti ve E-İhracatı destekleyen Uyumsoft’un platin sponsoru olduğu zirveye, 130 firmadan 250’ye yakın sektör temsilcisi katıldı.

Pandemiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, ülkemizde e-ticaret sektörünün yılda ortalama yüzde 65 büyüdüğünü, tüketicilerin pandemiyle online alışverişe daha yoğun alıştığını, e-ticaretin büyüme ivmesinin devam ederek bu yılın sonunda e-ticaret sektör cirosunun 560 milyar TL’ye ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

ETİD Sektör buluşması zirvesine, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ ekibinden Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, ERP Satış Direktörü Ebru Tanburacı, İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Funda Şengül Akı, İş Geliştirme Yöneticisi Emine Korkmaz, İş Geliştirme Yöneticisi Özhan Kadaifçioğlu, i-Dönüşüm Satış Takım Lideri Sena Rakıcı, i-Dönüşüm Satış Uzmanı Erhan Dilekçi, Süreç ve Optimizasyon Yöneticisi Banu Söğüt katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ETicaret
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