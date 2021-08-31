e-Dönüşüm sürecinde neden e-Uyum Portalını tercih etmelisiniz?

HABER: DİNÇER KARACALAR

e-Uyum Portal sayesinde, diğer tüm e-Belgeleriniz için ilave yatırım yapmaya ihtiyaç olmadan tek bir portal üzerinden oluşturabilir ve ilgili firmalara hızlı bir şekilde başta e-Fatura olmak üzere diğer e-Belge’lerinizi ileterek ve gelen e-Fatura’larınızı alarak, dijital dönüşüm sürecinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

e-Uyum Portal kullanmak için 10 neden

1-e-Uyum Portal hesabı, web tabanlı bir uygulama olduğundan, mekan bağımsız internet olan her yerden giriş yaparak kullanabilirsiniz. Kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde kullanımı oldukça kolaydır. e-Belge’nizi oluştururken her seferinde Uyum İmza ve mali mührünüzü takmanız gerekmez. Sınırlama olmaksızın portal üzerinden istediğiniz kadar e-Belge alıp, gönderebilirsiniz.

2-eUyum uygulaması sayesinde, tüm e-belgelerinizi (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e İrsaliye, e-Defter, e-SMM, e-MM vb.) ilave yatırım yapmadan tek bir portal üzerinden oluşturabilir, ilgili muhataplara hızlıca iletebilirsiniz.

3-e-Belge’nizi oluşturduktan sonra, müşterilerinize mail veya SMS aracılığıyla otomatik olarak iletebilirsiniz. e-Belge’lerinizin alıcıya ulaştırılması, reddedilmesi, hataya düşmesi gibi durumlar için sistem üzerinden bilgilendirme e-maili alabilirsiniz.

4-“e-Uyum Portalı”na, carilerinizi kaydedebilir ve her e-Fatura için yeniden oluşturmak zorunda kalmazsınız. Portalde, çok rahatlıkla müşteri bilgilerinin girişini yaparak, e-Fatura’larınızı kesebilirsiniz. Örneğin bir defa e-Fatura düzenlenen bir firmanın bilgileri, sisteme kayıt edilmesi yeterli. Tekrar aynı firmaya e-Fatura kesilmesi gerektiğinde, firmanın vergi numarası veya unvanının bir kısmının girilmesiyle, firmanın tüm bilgileri, otomatik olarak ekrana gelir.

5-“eUyum Portal”e mal hizmet tanımlarınızı kaydedebilir, bu bilgileri her seferinde manuel girmek zorunda kalmazsınız. Böylece e-Belge’lerinizde yanlış bir bilginin yazılmasının önüne geçersiniz.

6-e-Uyum Portalı’nda düzenlemiş olduğunuz faturaları veya gelmiş olan faturaları, belli tarih aralığı seçimi yaparak, dışarıya excel veya XML dosyası olarak aktarabilir, kullandığınız muhasebe programına rahatlıkla aktarabilirsiniz.

7-e-İrsaliyelerinizi kolaylıkla faturalaştırabilirsiniz.

8-“e-Uyum Portalı”nda, birden fazla kullanıcı tanımlanabilir, her bir kullanıcıya farklı yetkiler verebilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcı sadece gelen e-Fatura’lara bakarken, diğer bir kullanıcı e-Fatura’ları düzenleyebilir.

9-“e-Uyum Portalı”nın genel tanımlar alanında, kendi faturalarınızın üzerine, firma logonuzu, kaşe imzalarınızı, adresinizi ve banka bilgilerinizi kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz.

10-“e-Uyum Portalı”nda, e-Belge’leriniz en az 10 yıl süre ile ücretsiz arşivlenir. Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenen faturaların 10 yıl saklanma zorunluluğu bulunuyor.

Kesintisiz hizmet, hızlı aktivasyon, ücretsiz eğitimler ve 7/24 konusunda uzman güncel mevzuat bilgisine sahip dijital dönüşüm uzmanlarının desteği ile Uyumsoft e-Belge süreçlerinizde her zaman yanınızdadır.