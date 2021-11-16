e-Belge uygulamalarında kapsam genişliyor 

DİNÇER KARACALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 30923 sayılı Resmi Gazete’de 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair, Tebliğ hazırlandı. 10 Kasım 2021 tarihli yayınlanan Tebliğin taslağına göre, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarında yeni dönem başlıyor ve kapsam genişliyor.

Ülkemizde başarıyla yürütülen e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb) uygulamalarına bugüne kadar yaklaşık 500 bin firma girdi ve bu rakam her 6 işletmeden birisinin e-Belge süreciyle dijitalleşme sürecine girdiğini gösteriyor. Geriye kalan diğer işletmelerde, GİB tarafından açıklanan yeni tebliğler ile kademeli şekilde kapsama girmeye devam ediyor. İşletmeler, Uyumsoft e-Uyum dijital dönüşüm uygulamaları sayesinde, işlerini uçtan uca zaman ve mekan bağımsız yönetiyor.

VUK Genel Tebliği’nde sıra no 509’da yapılan değişiklikler neleri kapsıyor?

1-e-Fatura zorunlu geçiş haddi 5 milyon TL’den 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL’ye, 2022 ve sonrası yıllarda 3 milyon TL’ye düşürülüyor.

2-Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura’ya geçişine artık “Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal ve Hizmet Satışını Gerçekleştiren” mükellefler de dahil oldu. Eğer mükellef 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getiriliyor.

3-Gayrimenkul veya taşıt alımı - satımı yapan, inşaatını yapan, kiralama işi yapan firmalar, (yani kiralama şirketleri, galericiler, emlakçılar vb.) 2020 ve 2021 cirosu 1 milyon TL’nin üzerinde olanlar, 2022 cirosu ise 500 bin TL’nin üzerinde olanlar zorunlu olarak e-Fatura’ya geçecek.

4-Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan veya belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle, konaklama hizmeti veren otellere, e-Fatura kullanma zorunluluğu geliyor.

5-e-Fatura mükellefi olmayan firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “e-Arşiv Fatura Portali” üzerinden; vergi mükelleflerine kesilen fatura tutarı 10 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara kesilen fatura tutarı ise ilgili yılın fatura düzenlenme haddine çekiliyor. (2021 fatura düzenleme haddi 1.500 TL’dir)

6-İrsaliye yerine geçen evraklar yerine (e-Arşiv Fatura'nın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi) artık sevk irsaliyenin bir örneği ile de sevk yapılabilmesi için GİB standartlarına uygun ve sorgulanmasına olanak sağlayacak özel kod içeren bir belge olması zorunluluğu getiriliyor.

7-e-İrsaliye zorunluluğu daha önce 25 milyon TL üzerinde olan firmalar içindi. Bundan sonra, 2021 yılı için cirosu 10 milyon TL’nin üzerinde olan firmalar, e-İrsaliye faturaya geçmek zorunda olacaklardır. Ayrıca, demir ve çelik veya çelik eşyaların imalatını, ihracatını, ithalatını yapan firmalarda, e-Fatura mükellefi olma şartı aranmaksızın, e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunluluğu geliyor.

8-Döviz alım satım belgesiyle ilgili olarak da, e-Döviz alım satım belgesinin adı, bundan sonra, e-Döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi” olarak değişiyor. Buradan yapılan kıymetli madenlerin alım ve satımında bu belgenin düzenlenmesi gerekiyor.