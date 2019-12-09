DÜZELTME VE CEVAP

20.11.2019 Tarihinde www.oncevatan.com.tr alan adlı internet sitesinde yayımlanan, Dinçer KARACALAR tarafından kaleme alınmış “Uber kriziyle zora giren Vip Dizayn şirketi yöneticisine haciz şoku” başlıklı haberde müvekkil şirketin ticari itibarını hedef alan ifadeler yer almıştır. İnternet ortamındaki yayınların, temel hak ve özgürlüklere saygılı yapılması ve bilgilerin doğru şekilde aktarılması gerekir. Üçüncü kişiler adına yanıltıcı, olumsuz algı oluşturmaya açık ifadelerin kullanılmasının basın ettiği adını da doğru olmadığı açıktır.

Kamuoyu açıkça bilmelidir ki; haberde adı geçen Refik MALKOÇ ve ortağı olduğu MALKOÇLAR OTO DİZAYN ELEK. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.’nin, ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. ile resmi hiçbir bağı bulunmamaktadır. Tek benzerlikleri aynı sektörde yer almalarıdır. ERTEX markası ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.’nin geçmişten bu tarafa sektöründe geniş kitlelerin bildiği tescilli markasıdır. ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. ile ilgili yapılan bu asılsız haberle, şirket ile üçüncü kişiler ilişkilendirilerek, toplum nezdinde şirketin ticari itibarının zedelenmesi ve maddi/manevi zarara uğratılması amaçlanmıştır. Refik MALKOÇ’un ya da şirketinin şahsi hukuki meseleleri yakınlarının yönetimindeki şirket yahut şirketlere mal edilemez. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından anlaşılabilecek bir mesele hakkında, asılsız haber şekli, ticari ahlaka ve kanunlara da aykırıdır. Kimse elinde somut deliller bulunmadan üçüncü şahıs ya da firmaları karalama hakkına sahip değildir. ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş., bütün asılsız haberlere rağmen sektörünün lider firmalarından biri olarak hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir ve edecektir. Akıllarda hiçbir soru işareti kalmaması ve yapılan bu haberlerin ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. ile hiçbir alakası olmadığını bildiren işbu açıklamayı yapma gereği hâsıl olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. Vekili

Av. Özgür SALMAN