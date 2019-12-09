Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109052
ALTIN
273.057
DOLAR
5.8026
STERLİN
7.6331
EURO
6.4237
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de...
Trabzonspor, son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor
Trabzonspor, son 9 sezonun en...
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon...
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp...
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

DÜZELTME VE CEVAP

DÜZELTME VE CEVAP

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:15
38 Okunma
DÜZELTME VE CEVAP

DÜZELTME VE CEVAP

20.11.2019 Tarihinde www.oncevatan.com.tr alan adlı internet sitesinde yayımlanan, Dinçer KARACALAR tarafından kaleme alınmış “Uber kriziyle zora giren Vip Dizayn şirketi yöneticisine haciz şoku” başlıklı haberde müvekkil şirketin ticari itibarını hedef alan ifadeler yer almıştır. İnternet ortamındaki yayınların, temel hak ve özgürlüklere saygılı yapılması ve bilgilerin doğru şekilde aktarılması gerekir. Üçüncü kişiler adına yanıltıcı, olumsuz algı oluşturmaya açık ifadelerin kullanılmasının basın ettiği adını da doğru olmadığı açıktır.

Kamuoyu açıkça bilmelidir ki; haberde adı geçen Refik MALKOÇ ve ortağı olduğu MALKOÇLAR OTO DİZAYN ELEK. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.’nin, ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. ile resmi hiçbir bağı bulunmamaktadır. Tek benzerlikleri aynı sektörde yer almalarıdır. ERTEX markası ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.’nin geçmişten bu tarafa sektöründe geniş kitlelerin bildiği tescilli markasıdır. ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. ile ilgili yapılan bu asılsız haberle, şirket ile üçüncü kişiler ilişkilendirilerek, toplum nezdinde şirketin ticari itibarının zedelenmesi ve maddi/manevi zarara uğratılması amaçlanmıştır. Refik MALKOÇ’un ya da şirketinin şahsi hukuki meseleleri yakınlarının yönetimindeki şirket yahut şirketlere mal edilemez. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından anlaşılabilecek bir mesele hakkında, asılsız haber şekli, ticari ahlaka ve kanunlara da aykırıdır. Kimse elinde somut deliller bulunmadan üçüncü şahıs ya da firmaları karalama hakkına sahip değildir. ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş., bütün asılsız haberlere rağmen sektörünün lider firmalarından biri olarak hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir ve edecektir. Akıllarda hiçbir soru işareti kalmaması ve yapılan bu haberlerin ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. ile hiçbir alakası olmadığını bildiren işbu açıklamayı yapma gereği hâsıl olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. Vekili

Av. Özgür SALMAN

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DÜZELTME VE CEVAPERTEKS OTOMOTİV SAN. TİC.A.Ş.Dinçer KaracalarÖnce Vatan GazetesiAv. Özgür SALMAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
"Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı"
"Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı"
Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı
Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı
Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatı 4 kat artıyor
Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatı 4 kat artıyor
Değer: Dünya ticaret savaşlarında Türkiye galip olacak
Değer: Dünya ticaret savaşlarında Türkiye galip olacak
Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!
Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!
"Süt ırkından et üretimi bırakılmalı"
"Süt ırkından et üretimi bırakılmalı"
Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi
Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi
Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu
Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans