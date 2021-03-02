Dünyaca Ünlü Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya Taşıyan Asteria Kremlin Palace, GES İçin CW Enerji’yi Seçti 

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, pek çok sektöre olduğu gibi turizm sektörüne de önemli katkılar sağlıyor. Firma, sıra dışı mimarisi ile dünyanın en tanınmış yapılarından biri olan Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya taşıyan Asteria Kremlin Palace’a Güneş Enerji Santrali kurdu. CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde projeler ürettiklerini belirterek, “Güneş, dünyadaki en ucuz, kolay ulaşılır ve temiz enerji kaynağı. Günümüzde her çatının bir güneş enerji santrali olabilir. Asteria Kremlin Palace, güneş panelleri ile sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi gözler önüne serdi” dedi.

Antalya – Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, enerji kaynaklarını etkin kullanarak, sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Sektörde ileri teknolojileri kullanarak yatırımcılarının enerji ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üreten firma, sıra dışı mimarisi ile dünyanın en tanınmış yapılarından biri olan Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya taşıyan Asteria Kremlin Palace’a Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. Gerçekleşen yatırım kapsamında, otelin çatısına 843 kWp gücünde güneş elektrik santrali kuruldu. Santral, yaklaşık 1.135.000 kWp/yıl değerinde elektrik üretecek. Otel enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak yıllık 681.000 kg karbondioksit emisyonunun önüne geçecek ve minimum 103 ağacı kurtaracak. En verimli en teknolojik çözümler. Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, çatı GES projelerini güçlü EPC partnerleri ile anahtar teslim şekilde yaptıklarını söyledi. En verimli, en teknolojik yollarla kaliteden ödün vermeden güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaşması hedefinde olduklarını ifade eden Yılmaz, “Bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde projeler ürettik. Bu kapsamda turizm sektöründe önemli bir yeri olan Asteria Kremlin Palace da güneş enerjisi yatırımı için CW Enerji’yi seçti. Burada 843 kWp gücündeki santralimizi tamamladık ve yatırımcımıza teslim ettik. Asteria Kremlin Palace, güneş panelleri ile sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi gözler önüne serdi. Güneş enerji santrali ile otel, elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılayarak, çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacak dedi. Her çatı güneş enerji santrali olabilir. Güneşin dünyadaki en ucuz, kolay ulaşılır ve temiz enerji kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, günümüzde her çatının bir güneş enerji santrali olabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, müşteri odaklı projeler ürettiklerini belirterek, “Kaliteli ürünlerimiz, alanında uzman ekibimiz, hızlı kurulum ve hızlı müdahale imkanlarımız ile sektörümüzde fark yaratıyoruz. İleri teknoloji ürünleri ile donattığımız AR-GE Merkezi’mizde, sektörümüz adına projeler üretmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en doğusundan en batısına kadar ürünlerimiz ulaşıyor. Türkiye'nin yenilikçi ve inovatif ürünlerine imzamızı atıyoruz” diye konuştu. İklim değişikliği tehdidine karşı önlem. Teknolojik altyapıları ve bilgi birikimleri ile sektörün öncüsü olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: “Küresel iklim değişikliği insanlık adına oldukça önemli. Dünya iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya. Bu nedenle fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltıp, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek mücadele edilmeli. Bunun için çatılara yapılacak güneş enerjisi sistemi ile elektrik enerjisi güneşten karşılanabilir. Böylece çevreye zararlı duman, gaz, karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri olmayan güneş enerji sistemi ile hem iklim değişikliği tehdidine karşı önlem alınır hem de tasarruf sağlanır.