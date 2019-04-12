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Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın

Yükselen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı. Bu fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu. Bursa'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, "İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla" dedi.

Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın

Yükselen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı. Bu fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu. Bursa'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, "İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla" dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 11:57
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Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın

BURSA - Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi kutlama ve törenlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı. Akraba ve yakınlarının kutlama ve törenlerine katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların hediye tercihi, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince değişti. Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı. 55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu. Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından Metehan Demirci, "Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor. Onun da yarısı olan 0,25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi" dedi.

'HAREKETLİLİK ARTACAK'

Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, "Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var. Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak" diye konuştu.

GÖSTERİŞLİ SETLER GEÇMİŞTE KALDI

Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin de yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, "Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar" dedi.

SAHTE ALTINLARA DİKKAT

Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, "Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır. Çünkü sahte altınlar demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır" diye konuştu.

DHA

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