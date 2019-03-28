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Dövizler erken işlemlerde yükseldi

Dövizler erken işlemlerde yükseldi

Dövizler erken işlemlerde yükseldi

Dövizler erken işlemlerde yükseldi

28 Mart 2019 Perşembe 10:26
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Dövizler erken işlemlerde yükseldi

İstanbul (DHA)

Merkez Bankası'nın, bir haftalık repo ihaleleri ve swap piyasasına ilişkin aldığı önlemler etkisiyle Çarşamba günü düşen dövizler Perşembe gününe en az yüzde 1.8 artışla başladı.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.3217 lira ve en yüksek 5.4707 lirayı gördükten sonra, 5.44 - 5.45 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9581 lira ve en yüksek 6.3960 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0735 lira ve en yüksek 7.3736 lirayı gördükten sonra 7.27 – 7.28 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, ABD büyüme verisi ve bazı FOMC üyelerinin açıklamaları piyasaların odağında…” günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi yaptığı değerlendirmede, bölge ekonomisinin görece güçlü olmaya devam ettiğini fakat ekonomik görünüme yönelik risklerin hala aşağı yönlü olmaya devam ettiğini ifade ederken küresel belirsizliğin artması ticaret ve yatırımlarda yavaşlamaya yol açabileceğine değindi.  Başkan, bankanın gerektiği takdirde planlanan faiz artırımını daha da öteleyebileceğini belirtti. ECB Baş ekonomisti Peter Praet yaptığı değerlendirmede, bankanın Eylül ayında başlayacak yeni TLTRO’da daha büyük esneklik amaçlayacağını belirtirken TLTRO zaman içinde para politikasının ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi enstrüman ile birlikte yararlanılabilecek esnek bir araç olabileceğini ifade etti.

“ABD’de açıklanan Dış Ticaret Dengesi verilerine göre, Ocak ayında dış ticaret dengesi yüzde 14.6 düşüş ile 51.1 milyar dolar açık verdi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, kurun fiyatlamalarda dün, 5.3034 – 5.4658 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.3345 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 5.67 düşüş ile 91 bin 855 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11.2 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.69 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.9 yükseliş ile yüzde 20.44 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.86 yükseliş ile yüzde 18.21 düzeyinde günü tamamladı.”

DHA

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DolarEuro
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