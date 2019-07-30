Dövizde son durum

Açılış öncesi işlemlerde:



- dolar en düşük 5.5916 lira ve en yüksek 5.6231 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,



- euro en düşük 6.2310 lira ve en yüksek 6.3149 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,



- sterlin en düşük 6.8003 lira ve en yüksek 7.8761 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.



Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:



“Dün sınırlı bir alanda hareket endeks bir süredir bahsettiğimiz 500 günlük ortalama ve mayıs ayından beri devam eden yükselen trend üzerindeki seyrini koruyor. Bugün 500 günlük ortalama 101 bin 725 civarında iken yükselen trend 101 bin 300 civarında bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş isteği korunacaktır. Aksi durum endekste yükseliş trendinin sonlanarak sert bir düzeltme sürecine geçişin işareti olacaktır. Bu nedenle mevcut ve yeni alınacak pozisyonlar için aşağıda bu iki seviyeyi referans olarak izlemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin anlam kazanabilmesi içinse dün de bahsettiğimiz gibi geçtiğimiz hafta görülen zirve seviyelerin geçilmesi gerekiyor.”