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Dövizde son durum

Dövizler Perşembe gününe hafif düşüşle başladı.

Dövizde son durum

Dövizler Perşembe gününe hafif düşüşle başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:00
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Dövizde son durum

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6677 lira ve en yüksek 5.6937 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3817 lira ve en yüksek 6.4136 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1035 lira ve en yüksek 7.1386 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST-100 Endeksi dün sanayi endeksindeki alımlarla 98 bin 500 desteği üzerindeki seyrini koruyarak günü 99 bin 406 seviyesinden tamamladı. Yurt dışından gelen olumlu katkı endeksi tekrar 100 bin sınırına yaklaştırırken 100 bin ve devamında 100 bin 650 seviyesi önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki denemelerde 100 bin seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketlerde güç kaybı gözlenirken benzer bir denemede 100 bin 650 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması önem taşıyor. 100 bin 650 direnci üzerinde yükselişlerin hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endeksin seyri üzerinde sanayi üretim verisi etkili olacaktır. Olası kâr satışlarında 98 bin 500 – 97 bin 500 ve 96 bin 270 seviyeleri destek konumundadır.

DHA

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