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DÖVİZDE SON DURUM

Dolar 5.82 lira, euro 6.48 lira, sterlin 7.80 lirada

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar 5.82 lira, euro 6.48 lira, sterlin 7.80 lirada

16 Aralık 2019 Pazartesi 10:13
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DÖVİZDE SON DURUM

İSTANBUL - ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinin birinci aşamasında anlaştıklarını açıklamasına karşın, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle, küresel piyasalardaki iyimserlik de sınırlı kaldı. İç piyasada dövizler, jeopolitik gelişmelerin etsikiyle yeni haftaya 3-5 kuruş yukarıda başladı. Dolar 5.80 lira sınırını aşarken, euro da 6.50 liraya yaklaştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yapılması gereken bazı revizyonlara rağmen anlaşmanın "tamamlandığını", ABD'nin önümüzdeki iki yıl içinde Çin'e ihracatını neredeyse iki katına çıkaracağını söyledi.

Cuma gününe yüzde 0.81 artışla 111 bin 10 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 110 bin 18 puanı ve en yüksek 111 bin 910 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.33 artışla 110 bin 476 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 1.2 artışla 155 bin 637 puanda başladıktan sonra en düşük 154 bin 878 puanı ve en yüksek 159 bin 364 puanı gördükten sonra haftayı 156 bin 684 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir yüzde 1.28 düşüşle yüzde 12.36’ya ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.17 düşüşle yüzde 11.83 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8018 lira ve en yüksek 5.8248 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.4879 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7426 lira ve en yüksek 7.8003 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında hareket ediyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasaBIST100Borsa
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