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DOSABSİAD ve İMSİAD, Bursa'nın geleceğini konuştu

ÇEVİKEL: BURSA’NIN GÜCÜNE GÜÇ KATALIM

11 Şubat 2021 Perşembe 11:45
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DOSABSİAD ve İMSİAD, Bursa'nın geleceğini konuştu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’in İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ile bir araya geldiği toplantıda Bursa’nın geleceği masaya yatırıldı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

‘İŞBİRLİKLERİNE AÇIĞIZ’.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, şehir ve ülke ekonomisine, istihdamına katkı sunmanın yanı sıra Bursa’nın her alandaki gelişimi açısından sivil toplum örgütleri ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. Sanayileşme açısından kabına sığmayan Bursa’nın güçlü geleceğine omuz vermek için her türlü işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Çevikel, “Bu şehirde iş yaparak geleceğini şekillendiren, şehir ekonomisine yönelik çalışmalarla Bursa’nın gücüne güç katan iş insanları olarak kentin, adına yakışır bir geleceğe yürümesi için imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu anlamda üstlenmemiz gereken ne ise, tüm samimiyetimizle hazırız. Umarım hep birlikte gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakacağız. Bu bilinç ve istekle her türlü iş ve fikir birliğine açığız” dedi.

‘DOKU, BOZULMAMALI’.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç da Bursa’nın tüm ekonomik potansiyeli ile gelişime açık ve hızla büyüyen bir şehir olduğunu dile getirdi. Andıç, tüm bu gelişmelerle birlikte artan nüfus ve konut ihtiyacının, şehrin dokusunu bozmadan karşılanabilmesi için gerekli tüm temasları sürdürüp, çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Andıç, DOSABSİAD ile bu anlamda işbirliğine gitmelerinin, kent için çok önemli getiriler sağlayacağını da ifade etti.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.02.2021 11:48
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DOSABSİAD Ve İMSİADBursanın Geleceğini Konuştu
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