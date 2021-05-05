Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419
ALTIN
477.353
DOLAR
8.3485
STERLİN
11.6124
EURO
10.0262
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim...
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru Alacak 
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru...
Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 41...
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKELÜRETİCİ, EKONOMİNİN YAPI TAŞI

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:08
2 Okunma
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKELÜRETİCİ, EKONOMİNİN YAPI TAŞI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Tüm zamanların Nisan ihracat rekoru kırılmasının çok sevindirici olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, buna karşılık yüksek enflasyona karşı üretimi destekleyici adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Enflasyonungeçen ayda yıllık 17,14 seviyesine ulaşmasını ve ihracatın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşmesini değerlendiren DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, istikrarlı büyüme için destekleyici politikaların izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

ENFLASYON TEK HANEYE İNMELİ.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Enflasyon, nisan ayında yıllık 17,14 seviyesine ulaştı ve Mayıs 2019 sonrasında 22 ayın en yüksek enflasyon rakamları kaydedildi. Açıklanan enflasyon oranlarındaki yükselişin sürmesi olumsuz bir gelişme. Ayrıca, Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış göstermesi de sanayici için önemli bir veri çünkü maliyetlerin arttığını gösteriyor. İş dünyasının ortak talebi, ülke ekonomisine  katkı sağlayan üretici ve iş insanlarının desteklenmesi. Yetkililer tarafından üretimi destekleyici adımların atılması gerekiyor İş dünyası olarak enflasyonla mücadele noktasında sonuç odaklı etkin adımlar atılmasını bekliyoruz. Ülke ekonomisine zorlu koşullarda dahi katkı sunmaya devam eden ihracatçılarımız için enflasyonun tek haneye düşürülmesi gerek. Yetkililerin geç kalmadan üretimi destekleyen hamleler yapması ve teşvik edici adımlar atması şart diye konuştu.

DEVLET DESTEKLERİYLE TABLO DAHA DA İYİLEŞECEKTİR.

Tüm zamanların en yüksek ikinci aylık performansı olarak açıklanan nisan ayı ihracat verilerini de değerlendiren Nilüfer Çevikel, olumlu görülen bu gelişmenin istikrarlı olabilmesi için devlet desteklerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Çevikel, “İhracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki güçlü artış tüm zamanların en yüksek ikinci aylık performansı olarak kayıtlara geçti. İhracat oranlarında rekor, geçen ay 18 milyar 984 milyon dolar ile kırılmıştı. Tüm dünyada küresel bir kriz yaratan Covid-19 pandemisi henüz devam ederken, ülkemizin böyle başarılara imza atması olumlu bir gelişme. Dış ticaret açığının yüzde 31.9 azalmasına katkı sunan, koşulların zorluğuna rağmen üretime devam eden ve Türkiye’nin ekonomik anlamda koyduğu büyük hedeflere ulaşması için önemli bir yapı taşı olan ihracatçılarımız, devlet desteklerini her koşulda yanlarında hissettikleri takdirde bu tablo her geçen gün iyileşecektir ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKELÜRETİCİEKONOMİNİN YAPI TAŞI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURSA PERDER BAŞKANI KILIÇ’TAN ÇAĞRI
BURSA PERDER BAŞKANI KILIÇ’TAN ÇAĞRI
KolayPeyk ürününden tam kapanmada İK’cılara büyük destek
KolayPeyk ürününden tam kapanmada İK’cılara büyük destek
Niğde’de patates ekimi başladı
Niğde’de patates ekimi başladı
NURCAN ÖZDEMİR’DEN TECRÜBE PAYLAŞIMI
NURCAN ÖZDEMİR’DEN TECRÜBE PAYLAŞIMI
Kuru ekmekler biyogübre üretiminde kullanılacak
Kuru ekmekler biyogübre üretiminde kullanılacak
Bakan Muş: Nisan ayı ihracatımız 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir
Bakan Muş: Nisan ayı ihracatımız 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir
HAŞİM KILIÇ: TAM KAPANMADA FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK
HAŞİM KILIÇ: TAM KAPANMADA FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK
ÇEVİKEL: KARDEŞ ÜLKEYLE TİCARET TÜGİAD İLE ARTACAK
ÇEVİKEL: KARDEŞ ÜLKEYLE TİCARET TÜGİAD İLE ARTACAK
Çevikel: Kapanma sonrası için de ek destekler oluşturulmalı
Çevikel: Kapanma sonrası için de ek destekler oluşturulmalı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma