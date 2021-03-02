Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
407.338
DOLAR
7.3266
STERLİN
10.1786
EURO
8.8118
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İstinye Üniversitesi reklam ajansı danışmanlık hizmeti alacak
İstinye Üniversitesi reklam ajansı...
Kitap ve puzzle baskısı satın alınacak
Kitap ve puzzle baskısı...
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL TÜRKİYE’NİN BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

ÇEVİKEL; DESTEKLERLE RAKAMLAR BEKLENEN SEVİYEYE GELECEKTİR.

02 Mart 2021 Salı 15:03
20 Okunma
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL TÜRKİYE’NİN BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı ve dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "İhracat desteklerinin artarak devam etmesi, üretim üzerindeki maliyetlerin hafifletilmesi, bu hafta beklenen reformların açıklanması ile yukarı seyrin artarak devam edecektir" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Ekim-Aralık 2020 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri de duyuruldu. Açıklanan verilere göre Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,9, 2020 yılında ise yüzde 1,8 büyüdü. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu. Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 yılında 60 537 TL oldu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Pandemiden dolayı yaşanan ikinci kapanmadan dolayı düşme bekleniyordu.  Rakamlar ekonomistlerin beklentilerinin de altında kalsa da sanayiciler olarak yeni desteklerle rakamları yukarıya taşıyacağımıza inancım tam” dedi.

SÜRECİ EN AZ HASARLA ATLATMAK ADINA ADIMLAR ATTIK.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Son çeyrek büyüme performansı yüzde 5,9 ile yüzde 7 civarındaki beklentilerin altında kaldı, fakat ekonomimizin büyüme doğrultusunda olması sevindirici. Hedeflere ulaşılabilmesi için ihracat desteklerinin artarak devam etmesi, üretim üzerindeki maliyetlerin hafifletilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, iç ticaretin canlandırılması için yapılacak düzenlemeler hareketlilik getirecektir açıklamasında bulundu. Çevikel, bu hafta açıklanması beklenen yapısal reformların da iç piyasanın hareketlenmesi ve yatırımcı çekmesi açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

SANAYİCİNİN ÜZERİNDEKİ YÜKLER AZALTILMALI.

Pandeminin etkilerine rağmen sanayicinin üretmekten vazgeçmediğini hatırlatan Çevikel, sanayicinin üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiğini kaydederek, Girdi maliyetlerinin azaltılmasını beklerken Ocak ve Şubat aylarında yüzde 1 zam yapıldı. Bu zam 1 Mart itibariyle de yapıldı. Bu dönemde yapılan bu zamlar üretmek isteyen sanayiciyi zorluyor dedi.

Son Güncelleme: 02.03.2021 15:05
Anahtar Kelimeler:
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL TÜRKİYENİN BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca Ünlü Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya Taşıyan Asteria Kremlin Palace, GES İçin CW Enerji’yi Seçti 
Dünyaca Ünlü Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya Taşıyan Asteria Kremlin Palace, GES İçin CW Enerji’yi Seçti 
Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
Trafikteki araç sayısı artıyor, lastikçiler talepleri karşılamakta zorlanıyor
Trafikteki araç sayısı artıyor, lastikçiler talepleri karşılamakta zorlanıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi
Üniversite - Sanayi İşbirliğine Çilek Mobilya desteği
Üniversite - Sanayi İşbirliğine Çilek Mobilya desteği
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE, HOCALI BİR SOYKIRIMDIR
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE, HOCALI BİR SOYKIRIMDIR
Dünya kadınlarının çiçekleri, Antalyalı kadınlardan
Dünya kadınlarının çiçekleri, Antalyalı kadınlardan
Trakyalı sanayiciler normalleşme sürecine hazırlanıyorlar
Trakyalı sanayiciler normalleşme sürecine hazırlanıyorlar
Bursa'da Başkan Aydın, TOGG Üretim Sorumlusu Akdaş İle Görüştü
Bursa'da Başkan Aydın, TOGG Üretim Sorumlusu Akdaş İle Görüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma