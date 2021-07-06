Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1387.39
ALTIN
504.58
DOLAR
8.6770
STERLİN
12.0077
EURO
10.2720
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 13 Araştırma...
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...
12 adet spor sahası onarım işi yaptırılacak
12 adet spor sahası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: Son zamlar göçden geçirilmeli

DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL YENİ İHRACAT REKORLARI İÇİN SON ZAMLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ DEDİ..

06 Temmuz 2021 Salı 15:35
7 Okunma
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: Son zamlar göçden geçirilmeli

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaşılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Sanayicinin küresel rekabette öne çıkması için, elektrik ve doğalgaza yapılan son ek zamların gözden geçirilmesini ve ilave destekler sağlanmasını talep ediyoruz dedi.

İlk 6 ayda yüzde 40 artışla 105 milyar dolar tutar elde edilen ihracatta aylık, çeyreklik ve 6 aylık Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılmasının, Türk sanayicisinin özverili çabalarıyla ortaya çıktığını kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayide doğalgaza yüzde 20 ve elektriğe yüzde 12 oranında yapılan son ek zamların üretim maliyetlerini daha da ağırlaştırdığına dikkati çekti. ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARI GELDİ.

231 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmine ulaşılmasının sevindirici olduğunu vurgulayan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Haziran ayında yıllık yüzde 47 artışla yaklaşık 20 milyar dolar ve yılın ilk yarısında yüzde 40 artışla 105 milyar dolara ulaşan ihracattaaylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerinin, zorluklarla dolu pandemi süresinde elde edilmiş olması çok özel bir durum. İhracat rakamları ışığında ekonomide dengelenmenin sağlanması ve bu amaçla ekonomik büyümenin 2021’de sürmesini bekliyoruz. 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme süreci ve aşılamanın hız kazanmasının ekonomiye canlılık katacağını öngörüyoruz diye konuştu.

SANAYİCİNİN OMUZLARINDAKİ YÜK ARTTI. İhracata dayalı büyümenin daha da hız kazanmasını beklediklerini ancak bunun sağlanabilmesi için üreticinin yeni desteklerle elinin güçlendirilmesi ve yükünün azaltılması gerektiğini de vurgulayan Nilüfer Çevikel,  Son dış ticaret rakamları, ihracatımızın ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterse de elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlar, sanayicilerin ve KOBİ’lerin omuzlarındaki yükü artırmıştır. Ülkemizin daha fazla üretim ve yatırım hamlesi yapmasının gerektiği bir dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan son ek artışlar, sanayiciler ve KOBİ’lere ilave yük getirmiştir. Aşılanmanın ülkemizde ve hedef pazarlarımızda hızlandırılması, kısıtlamaların başka ülkelerde de kaldırılmaya başlanması bu pazarlara daha rahat ulaşımı sağlayacaktır. Ancak üretim maliyetlerindeki artışlar, bu yolculukta yükü artırarak hızımızı kesecektir. Elektrik ve doğalgazdaki yüksek oranlı artışların gözden geçirilmesiyle birlikte ilave desteklerin de uygulamaya alınmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: Son Zamlar Göçden Geçirilmeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Savunma ve siber güvenlik sektörü yerli olmalı”
“Savunma ve siber güvenlik sektörü yerli olmalı”
Mobil telefonların yarattığı ekonomi, 2023’te 1 trilyon dolar büyüklüğe koşuyor
Mobil telefonların yarattığı ekonomi, 2023’te 1 trilyon dolar büyüklüğe koşuyor
Avrupa'da Yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş Ülkemize Büyük Yatırım Sağlıyor 
Avrupa'da Yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş Ülkemize Büyük Yatırım Sağlıyor 
Sigorta şirketinden 18 yaş altına BES düzenlemesi
Sigorta şirketinden 18 yaş altına BES düzenlemesi
Gıda ve tarım ihracatı ilk 5 ayda yüzde 15,6 arttı
Gıda ve tarım ihracatı ilk 5 ayda yüzde 15,6 arttı
Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı
Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı
TOKİ 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek
TOKİ 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek
Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da büyüyecek
Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da büyüyecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma