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DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ..

15 Mart 2021 Pazartesi 14:27
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DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı ve yıllık sanayi üretim endeksini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel , " Yeni destekler ile sanayicimizin yükünün hafifletilmesini bekliyoruz" dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 1; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,4 artış kaydetti. Sanayi üretim rakamları ile ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel , özellikle yıllık bazda gelen yüzde 11,4'lük artışın sevindirici olduğunu söylerken, beklentilerin yıllık bazda yüzde 8,3 civarı artış olacağı yönünde olduğunu hatırlattı. RAKAMLAR, UMUT VERİCİ… Pandemi ile birlikte dünya üzerinde yaşanan ekonomik daralmaya karşın üretimde yaşanan rakamların umut verici olduğunu kaydeden Çevikel, "2021 yılı ocak ayında en çok artış gösteren alt sektörlerden madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 12,1 ile ikinci sırada. Bu rakamlar önemli. Her zaman söylediğimiz gibi tüm sıkıntılara karşın sanayici üretmekten ve malını satmaktan vazgeçmedi. Pandemi engel olmadı. Ben başta DOSABSİAD üyeleri olmak üzere elini her koşulda taşın altına koymakta çekinmeyen tüm sanayicilerimizi kutluyorum. Ekonomi reformları ile birlikte sanayiciyi rahatlatacak yeni destekler bekliyoruz" dedi.

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DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ..
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