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DOSABSİAD Başkanı Çevikel: Görüşmelerin İvedilik İle Yapılıp, Sıkıntının Çözülmesi Gerekiyor

13 Ekim 2020 Salı 15:40
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DOSABSİAD Başkanı Çevikel: Görüşmelerin İvedilik İle Yapılıp, Sıkıntının Çözülmesi Gerekiyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Tarihsel ve kültürel bağların bulunduğu Suudi Arabistan ve Fas’ın Türk ürünlerine yönelik boykot çağrılarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, önemli bir ticaret hacmi olan bu ülkeler ile diplomatik olarak görüşme yapılarak sıkıntıların giderilmesi gerektiğini kaydetti. Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye yaptığı boykotun ardından Fas’ın da Türkiye'den 1.200 ürüne yüzde 90'a yönelik ek vergi getirmesi ile ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve birçok sektörü riske attığını söyledi. Fas ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerin ötesinde önemli bir tarihsel geçmişin bulunduğunu hatırlatan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Fas’taki vergi artışı, başta tekstil ve giyim olmak üzere deri, otomotiv, metalurji, ahşap ve elektrik olmak üzere Türk mallarının ithalatına karşı uygulanacak. Suudi Arabistan resmi olarak kabul etmediği bir yaptırım uyguluyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre 2019 yılında Suudi Arabistan’a 3.2 milyar dolar ihracat yapıldı. Bu rakamın 159 milyon dolarını Bursa olarak gerçekleştirdik. Fas‘a yine 2019 yılında yapılan ihracat 2.2 milyar dolar. Bursa’dan yapılan ihracat ise 416 milyon dolar. İki ülke ile de ekonomik anlamda yakalanan ticari hacim kolay riske atılacak rakamlar değil” dedi. Bu sürecin sadece Türk ekonomisine değil, bu yaptırımı hayata geçiren ülkelere de zarar vereceğini hatırlatan Çevikel, “Doğrudan ya da gayri resmi olarak Türk mallarına karşı alınan kararlar ve orada çalışan vatandaşlarımıza karşı takınılan olumsuz tavrın Suudi Arabistan ve Fas gibi ülkelere de uzun vadede olumsuz sonuçları olacaktır.” açıklamasında bulundu. Özellikle son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren pandemi ile yaşanan ekonomik sıkıntıların üzerine boykot ve ek vergilerin sanayiciyi zora sokacağını vurgulayan Çevikel, “İş dünyası olarak istediğiniz kadar üretin, satacak pazarda sıkıntı yaşarsanız bunun anlamı olmaz. Dost olarak gördüğümüz bu ülkeler ile ekonomik alanda, uçuşların kaldırılması ve Türk işçilerin işlerine son verilmesi gibi olumsuz uygulamaların ülkeler arasında yapılacak anlaşmalar ile en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DOSABSİAD Başkanı ÇevikelBursaMustafa Yıldız
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