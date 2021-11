Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz

BURSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki artışla ilgili sıkıntının Türkiye'ye özgü değil, küresel bir kriz olduğunu belirterek, "Fiyat konusunda ortaya çıkan artışların doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına gerekli her adımı atıyoruz. Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz" dedi.



Bursa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Mimar ve Mühendisler Grubu ile istişare toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki artışa değindi. Sıkıntının Türkiye'ye özgü değil, küresel bir kriz olduğunu söyleyen Dönmez, "Fiyat konusunda ortaya çıkan artışların doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına gerekli her adımı atıyoruz. Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz" dedi. Hedeflerinin, enerji alanında 'Milli Bağımsızlık' olduğunu açıklayan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:



"Bakanlık olarak yerli ve milli enerji temelinde attığımız adımların yaşanan bu enerji krizinde ne denli doğru hamleler olduğunu gördük. Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde nihai amacımız enerji alanında, 'Milli Bağımsızlık' hedefine ulaşmaktır. Bu politikalar bizim millileşme ve yerlileşme konularında rehberimiz olmuştur. Enerjide kendi kendine yeten ülke olma vizyonuyla çalışmalarımızı planlıyor ve yürütüyoruz. 20 yıl önce hidroelektrik ağırlıklı bir yenilenebilir enerji portföyümüz varken bugün rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların da ağırlığını artırmasıyla daha dengeli bir yenilenebilir enerji portföyüne ulaştık. 2023 yılı itibariyle ilk ünitesi devreye alınacak Akkuyu Nükleer Santrali ile nükleer enerji de bu çeşitliliğe katkı sağlayacak önemli kaynaklardan biri olacak inşallah. Yaptığımız yoğun çalışmalarla kurulu gücümüz 100 bin megavata yaklaştı. Yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüz 52 bin megavatın üzerinde. Bir başka ifadeyle, kurulu gücümüzün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor."



'JEOTERMAL ENERJİDE AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ'



Enerji konusunda dışa bağımlılığın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelleriyle aşıldığını söyleyen Dönmez, "Türkiye'de son 15 yıl ortalamalarına baktığınız zaman her yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık elektrik üretimi yapılıyor. Ama kullanılan ekipmanların maalesef yarısından çoğu ithal ediliyor. Bakıyorsunuz çok kritik malzemeler, yatırım tutarının yarısından çoğu ithal ediliyor. Bir yerde doğal, temiz, kendi yerli kaynağımız güneş suya bedel ödemiyorsunuz ama onu elektriğe dönüştüren kaynaklara bedel ödüyorsunuz. YEKA modelleriyle bunu tersine çevirdik. Bugün yüzde 60- 70 yerli programlara sahip ekipmanlarımız var. 20 yıl önce 19 megavat olan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzü 526 kat artırarak 10 bin megavat düzeyine çıkardık. Avrupa'da hidroelektrikte ikinci, jeotermal enerjide birinci sıradayız. Güneş enerjisi özellikle yüzde 92'ye varan lisanssız üretimle tabana en fazla yaydığımız enerji kaynağı oldu. Diyoruz ki kendi elektriğini, kendi enerjini kendin üretebilirsin" diye konuştu.



'540 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ YAPTIK'



Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarına da değinen Dönmez, çalışmaların takvime uygun bir şekilde ilerlediğini, 2023 yılında gazın sisteme bağlanmasını hedeflediklerini söyledi. Dönmez, 2027 yılında ise rezervlerin Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale geleceğini belirterek, "Ülkemizi dünya enerji liginde birkaç basamak atlatıp üst seviyelere çıkaracak çalışmaların en başında Karadeniz'deki gaz keşfimiz gelmektedir. Fatih Sondaj Gemimizle, 2020 yılı temmuz ayında Karadeniz'deki ilk gaz keşfimiz ve akabinde devam eden çalışmalar sonucu toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptık. Buradaki çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek" dedi.



FATURALARA BÜTÇE DESTEĞİ



Elektrik ve doğal gaz faturalarına da değinen Bakan Dönmez, fiyat artışındaki sıkıntının Türkiye'ye özgü değil, küresel bir kriz olduğunu söyledi. Dönmez, "Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da arz güvenliği ve fiyatlar. Başta da bahsettiğim gibi küresel piyasalarda büyük bir kriz yaşanıyor. Türkiye olarak ihtiyacımız olan gaz temini hususunda sorunumuz olmamakla birlikte, yaptığımız görüşmeler sonucu ilave kaynaklardan temin imkânları da oluşturduk. Diğer taraftan fiyat konusunda ortaya çıkan artışların doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına gerekli her adımı atıyoruz. Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz" diye konuştu.