Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101930
ALTIN
275.206
DOLAR
5.6720
STERLİN
7.0834
EURO
6.2739
Derya Şen
Derya Şen
Hayvanlar için özel single
Hayvanlar için özel single
GastroAntep’in en fıstık şarkıcısı
GastroAntep’in en fıstık şarkıcısı
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu...
Elektronik sigaradan ölümler ‘uyuşturucu’ kaynaklı
Elektronik sigaradan ölümler ‘uyuşturucu’ kaynaklı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar 5.69, euro 6.29 ve sterlin 7.10 lirada.

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar 5.69, euro 6.29 ve sterlin 7.10 lirada.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:37
7 Okunma
Dolar ve Euro'da son durum

İSTANBUL - Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2947 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1045 lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı: “BIST-100 Endeksi’nde dün 500 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 101 bin 125 seviyesi test edilirken petrol üretiminin beklenenden daha kısa sürede normale dönebileceğine yönelik haber sonrasında endeks kayıplarını bir miktar geri aldı. Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken BDDK haberinin ardından bugün bankacılık sektörünün performansı endeksin seyri üzerinde etkili olacaktır. 101 bin 125 altına sarkmalarda endeksteki satış baskısının devam ettiği görülebilir. Bu durumda 100.300 - 99.800 aralığı ve 99 bin seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 101 bin 900 ve 102 bin 500 kısa vadeli direnç noktaları olup devamında 103 bin 500 seviyesi direnç olarak önem taşımaktadır. “

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Teknoloji üreticileri planlı eskitme yaparak tüketime zorluyor’
‘Teknoloji üreticileri planlı eskitme yaparak tüketime zorluyor’
Termik enerji yatırımlarında yüzde 50 artış: HES yatırımı diplerde
Termik enerji yatırımlarında yüzde 50 artış: HES yatırımı diplerde
Konut satışlarında artış
Konut satışlarında artış
BDDK önemli açıklama!
BDDK önemli açıklama!
Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu
Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu
Kaçak avında sıra İstanbul’da
Kaçak avında sıra İstanbul’da
Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor
Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor
Sabiha Gökçen’i yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
Sabiha Gökçen’i yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
İşsizlik rakamları açıklandı!
İşsizlik rakamları açıklandı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans