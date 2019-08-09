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Dolar ve Euro'da son durum

Dövizler haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Dolar ve Euro'da son durum

Dövizler haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:25
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Dolar ve Euro'da son durum

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4682 lira ve en yüksek 5.4890 lirayı gördükten sonra, 5.47 - 5.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1172 lira ve en yüksek 6.1467 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.6423 lira ve en yüksek 6.6668 lirayı gördükten sonra 6.64 – 6.65 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST-100 dün dalgalı bir seyir izlerken günün ikinci yarısında küresel piyasalardaki olumlu görünümün katkısıyla yukarı yönlü bir seyir izledi. 98 bin desteğinin test edildiği günde endeksin günü 99 bin üzerinde tamamlaması kısa vade için olumlu bir görünüm sunsa da 100 bin 650 seviyesini ana direnç olarak izliyoruz. 100 bin 650 direnci aşılmadı sürece yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu korurken bu seviye üzerinde 500 günlük basit ortalamaya denk gelen 101 bin 600 ve 103 bin  seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Ticaret savaşlarının seyri yakından izlenecek olup aynı zamanda ağırlığı yüksek olan hisselerdeki bilanço hareketi endeks üzerinde etkili olacaktır. Geri çekilmelerde 98 bin 500 – 98 bin  aralığı ve devamında 96 bin 800 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 

DHA

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DolarEuro
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