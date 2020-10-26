Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1147
ALTIN
494.461
DOLAR
8.0699
STERLİN
10.5236
EURO
9.5398
ERCAN KESAL İMZALI ÖDÜLLÜ FİLM ‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
KOVAN FİLMİNE CHELSEA FİLM FESTİVALİ’NDEN 6 ÖDÜL
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
“Beyin pili tedavisinden sonra spor...
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lirada

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününde 7.97 liranın üzerine yükselen dolar, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:11
4 Okunma
Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lirada

Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul’da yapılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,179 ve 1,204 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.64 düşüşle 1,190.63 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.17 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.58 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.9313 lira ve en yüksek 7.9863 lirayı gördükten sonra, 7.98 – 7.99 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4241 lira ve en yüksek 9.4649 lirayı gördükten sonra, 9.44 – 9.45 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.3868 lira ve en yüksek 10.4208 lirayı gördükten sonra 10.39 – 10.40 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18302 - 1.18601 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Son haftalarda pozitif teknik görünümün korunduğu BIST-100 Endeksi’nde Perşembe günü TCMB kararı sonrasında satıcılı bir seyir yaşanırken, haftanın son gününde de bankalar öncülüğünde satışlar devam etti. 

"Endeks haftayı Eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan yükseliş trendi (1,197) altında kapatırken, kur cephesindeki fiyatlamalar ve risk iştahının seyri endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır. 

"Yeni hafta itibariyle 1,200’lü seviyelere denk gelen yükseliş trendi altında kalındığı sürece 1,182 – 1,169 ve 1,155 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste alımların yeniden güç kazanabilmesi için trend üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Trend üzerinde 1,210 - 1,216 ve 1,228 seviyeleri tekrar direnç olarak önem kazanacaktır."

DHA

Son Güncelleme: 26.10.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur’dan üreticiye ödeme
Çaykur’dan üreticiye ödeme
Mardin’de kadınlara istihdam desteği
Mardin’de kadınlara istihdam desteği
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi
'Turizmde 2021, 2020'den zor olmayacak'
'Turizmde 2021, 2020'den zor olmayacak'
Başkan Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye Devam ediyor 
Başkan Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye Devam ediyor 
Uluslararası firmanın logosu değişti
Uluslararası firmanın logosu değişti
Dolar 7.94 lirada
Dolar 7.94 lirada
Dolar 7.82 lira, euro 9.27 lirada
Dolar 7.82 lira, euro 9.27 lirada
Üretilen gıdanın 3'te biri maalesef israf ediliyor
Üretilen gıdanın 3'te biri maalesef israf ediliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma