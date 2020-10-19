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Dolar 7.91 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.45 artışla 1,198.08 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeks yüzde 0.70, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.39 artıdaydı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:59
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Dolar 7.91 lirada

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı haftasına tarihi zirve düzeylerinin hafif altında başladı.

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.

TCMB'nin geçen hafta açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Eylül ayındaki yüzde 11.46 düzeyindken, Ekim ayında yüzde 11.76 düzeyine yükseldi. Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de aynı dönemde 7.60 liradan, 7.90 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 7.94 liradan 8.31 liraya çıktı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.8976 lira ve en yüksek 7.9379 lirayı gördükten sonra, 7.91 – 7.92 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2479 lira ve en yüksek 9.3066 lirayı gördükten sonra, 9.26 – 9.27 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2132 lira ve en yüksek 10.2577 lirayı gördükten sonra 10.24 – 10.25 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17040 - 1.17253 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17107 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "Piyasalar neyi fiyatlıyor?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarında iyimser hava devam ediyor. İkinci dalganın büyüme beklentilerini aşağı çekmesine ve ABD ek mali paketinin seçim sonrasına kalmasına rağmen hisse senedi piyasaları ABD ve Çin öncülüğündeki yükselmeyi sürdürüyor.

"Türkiye varlıkları Ekim ayında dünya ile oluşan makası kapatmaya devam ediyor. Ankara’nın normalleşme adımlarına piyasa olumlu tepki vermeye başladı. 

"Faizlerin artırılması, aktif oranının düşürülmesi, swap sınırlamalarının kademeli olarak azaltılması Türkiye’ye yabancı ilgisini artırmaya başladı.

"ABD vadelileri ve Asya hisseleri Borsa İstanbul’da güçlü bir açılışa işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla 27 Ekimde dijital olarak buluşacağı haberi piyasaları destekleyecek. 

"Geçen Cuma bankalardaki sert alışları Perşembe günü güçlü bir faiz artışının fiyatlaması olarak okuyoruz. Piyasanın ve İş Yatırım’ın ortalama faiz artışı beklentisi 200bp düzeyinde. Merkez Bankası’nın toplantı öncesinde sıkılaşmaya devam etmesi Türk lirasının istikrara kavuşmasına ve bankaların yükselişine katkı sağlayabilir.

"Hafta sonu yapılan doğalgaz açıklamasında rezerv büyüklüğü piyasa beklentilerine paralel 325 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe çıkartıldı. 

"Rezervlerdeki artışa paralel yıllık katkı tahminimizi 4,5 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkartıyoruz. Beklenti gerçekleştiği için enerji şirketlerinde kar satışı görülebilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
EuroDolarDövizPiyasa
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