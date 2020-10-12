Dolar 7.88 lirada

TCMB 21 Ağustos'ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.

ABD'de yeniden gündeme gelen canlandırma paketinin görüşmelerinde küçük anlaşmazlıklar çıkınca dolar güç kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler'den pek çok Senato üyesi, yeni bir paketin, oldukça yüksek buldukları ülkenin borç yükünün daha da kabarmasından endişe ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 1.32 artışla 1,165.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.67, BIST Mali Endeks yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.13 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.8372 lira ve en yüksek 7.8937 lirayı gördükten sonra, 7.88 – 7.89 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2629 lira ve en yüksek 9.3335 lirayı gördükten sonra, 9.31 – 9.32 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2144 lira ve en yüksek 10.2945 lirayı gördükten sonra 10.28 – 10.29 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18086 - 1.18269 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18183 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Son günlerde kur kaynaklı yükselişler nedeniyle baskı altında kalan BIST-100 Endeksi Cuma günü TCMB’nin hamlesi sonrasında kurlarda yaşanan düşüşe etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izledi.

"Haftayı 1,160 direnci üzerinde 1,165 puandan tamamlayan BIST-100 Endeksi’nde yükselişlerin devamında Temmuz ayı içinde takip edilen 1,185 – 1,205 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

"Bu bölgenin aşılması endekste tarihi zirvelere doğru bir hareketi beraberinde getirebilir.

"Olası geri çekilmelerde ise 1,155 ile 1,141 – 1,135 aralığı destek konumunda bulunmaktadır.

"Destek bölgesi altında sarkılması endekste teknik satışların hız kazanmasına neden olabilir.

"Küresel çaptaki gelişmelere ek olarak kur cephesindeki fiyatlamalar endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır."