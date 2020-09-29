Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1121
ALTIN
474.424
DOLAR
7.8143
STERLİN
10.0714
EURO
9.1258
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Son Dakika
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
Son Dakika
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
Son Dakika
25 yıl sonra 'gazi' unvanı...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1...
Ümraniye'de korkutan yangın
Son Dakika
Ümraniye'de korkutan yangın
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lirada

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerle yükselen dövizler yeni güne de yüksek düzeylerde başladı.

29 Eylül 2020 Salı 09:11
4 Okunma
Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lirada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için aktif rasyosu hesaplamasında yeniden revizyon yaptı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine karar verildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,121 ve 1,130 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.27 düşüşle 1,121.17 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8331 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,

- euro en düşük 8.0696 lira ve en yüksek 9.1458 lirayı gördükten sonra, 9.12 – 9.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.9869 lira ve en yüksek 10.0705 lirayı gördükten sonra 10.05 – 10.06 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16609 - 1.16840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16717 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Yurt dışı piyasalarda yaşanan güçlü yükselişlerin yaşandığı günde BIST-100 Endeksi, jeopolitik riskler ve kur cephesindeki yükselişler nedeniyle negatif ayrıştı.

"Gün içinde dalgalı bir seyrin izlendiği BIST-100 Endeksi günü sınırlı bir kayıpla tamamlarken, kurlardaki seyir ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

"Endekste alımların etkili olması durumunda 1,130 ve ana konsolide bölgesinin üst bandını oluşturan 1,141 seviyesi direnç olarak önemini korumaktadır.

"Geri çekilmelerde ise 1,113 ile 50 günlük üssel ortalama (1.106) ilk önemli destek noktaları olup, devamında 1,097 ve 1,085 seviyeleri gündeme gelebilir.

"Bugün yurt içinde açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı endeksin seyri üzerinde etkili olabilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk kimya firmasından uluslararası başarı
Türk kimya firmasından uluslararası başarı
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi
Amazon Prime Türkiye’de
Amazon Prime Türkiye’de
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak
Dolar 7.69 lirada
Dolar 7.69 lirada
'TÜRASAŞ'ta kapasite ve istihdamı artıracağız'
'TÜRASAŞ'ta kapasite ve istihdamı artıracağız'
Bakan Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferansla katıldı
Bakan Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferansla katıldı
CEMAX GRUOP PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
CEMAX GRUOP PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans