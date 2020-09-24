Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1116
ALTIN
455.462
DOLAR
7.6290
STERLİN
9.8094
EURO
8.8774
Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta
Rusya Okçuluk A Milli Takımı...
Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak
Altın Portakal Film Festivali, çevrim...
“Arpa çimi koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor”
“Arpa çimi koronavirüse karşı bağışıklığı...
Maske vurguncuları pandemiyi hortlattı
Maske vurguncuları pandemiyi hortlattı
Tembellik Alzheimer’ı tetikliyor
Tembellik Alzheimer’ı tetikliyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 7.69 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.43 düşüşle 1,97.87 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.22, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.18 eksideydi.

24 Eylül 2020 Perşembe 09:57
16 Okunma
Dolar 7.69 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, dolar 7.71 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.

QNB Finansbank analizinde, TCMB'nin saat 14:00’de faiz kararını açıklayacağına işaret edilerek, yüzde 8.25 haftalık repo faizinde değişiklik beklenmezken, karar metninde ortalama fonlama maliyetindeki yükselişin süreceğine ilişkin mesaj verilebileceği vurgulandı.

TCMB'nin Temmuz ortalarından bu yana fonlama kompozisyonunu değiştirerek likidite koşullarını sıkılaştırdığı da anımsatılan analizde, "Bunun sonucunda Temmuz yüzde 7.3’e kadar gerileyen TCMB’nin bankalara sağladığı fonlamanın ortalama maliyeti yüzde 10.65’e kadar yükseldi. Döviz kuru üzerindeki baskı ve enflasyon görünümündeki bozulma sebebiyle, önümüzdeki dönemde de sıkılaşmanın devam etmesini ve kısa vadede ortalama fonlama faizinin geç likidite faizi olan yüzde 11.25’e doğru yükseltilmesini bekliyoruz. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 12 seviyelerine yükseleceğini tahmin ettiğimizden, sene sonuna kadar da ortalama faizinin en az bu seviyelere arttırılacağını tahmin ediyoruz" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6801 lira ve en yüksek 7.7185 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9504 lira ve en yüksek 9.0226 lirayı gördükten sonra, 8.96 – 8.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7679 lira ve en yüksek 9.8351 lirayı gördükten sonra 9.77 – 9.78 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16444 - 1.16803 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16510 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Merkez piyasayi şaşırtacak mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde gerilemeye devam ediyor. Vaka sayısının arttığı bir ortamda ek mali pakete yönelik umutların azalması, ABD hisselerini baskılıyor.

"3,250 seviyesinin altında kapatan S&P 500 için bir sonraki destek 3,050 seviyesinde.

"Türkiye varlıklarında Para Politikası Kurulu oncesi hisse lehine ayrışma devam ediyor. Kur, tahvil ve CDS satıcılı seyrederken hisse senedi güçlü seyrediyor.

"Günün sürprizi uzun bir aradan sonra sanayi hisselerini yenen bankalar.

"ABD ve Avrupa vadelileri Borsa Istanbul'da satıcılı bir seyre işaret ediyor. BIST100 için destek ve direnç olarak 1,085 ve 1,113 öne çıkıyor.

"Saat 14:00'te açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısında genel beklenti politika faizinde artış olmaması yönünde.

"Son dönemde Türk lirasında yaşanan değer kaybı sonrası üst bantta artış olup olmayacağı günün sorusu.

"Piyasa fiyatlamalari (kur, CDS, 10 yıllık DIBS) Merkezin sıkılaşma yönünde adım atmayacağını söylüyor.

"Bankalara gelen alış ise üst bantın artacağına işaret ediyor. Biz üst bantta 150bp'lik bir artış öngörüyoruz."

DHA

Son Güncelleme: 24.09.2020 10:04
Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak
'TÜRASAŞ'ta kapasite ve istihdamı artıracağız'
'TÜRASAŞ'ta kapasite ve istihdamı artıracağız'
Bakan Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferansla katıldı
Bakan Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferansla katıldı
CEMAX GRUOP PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
CEMAX GRUOP PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü
Pandemide gayrimenkul alan yabancı sayısı 20 bine düştü
Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi mesajı
Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi mesajı
Özbek doğalgazını elektriğe Türk şirketi çevirecek
Özbek doğalgazını elektriğe Türk şirketi çevirecek
Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı
Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans