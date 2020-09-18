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Dolar 7.55 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle güç kazandıktan sonra, ABD işsizlik maaş başvurularının beklentilerin üzerinde artmasının ekonomik görünüme ilişkin endişe yaratmasıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.55 lirada başladı.

18 Eylül 2020 Cuma 10:34
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Dolar 7.55 lirada

Geleneksel yöntemli ihalelerde 17 Ağustos'tan beri fonlamayı 10 milyar lira olarak sürdüren Merkez Bankası (TCMB) bugün bu miktarı 5.0 milyar liraya düşürdü.

TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle bugün açtığı repo ihalesinde 5.0 milyar lira fonlama sağladı. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama basit faiz yüzde 11.33, en yüksek basit faiz yüzde 11.55 oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,100 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.32 artışla 1,110.66 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.5327 lira ve en yüksek 7.5563 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9268 lira ve en yüksek 8.9630 lirayı gördükten sonra, 8.95 – 8.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7644 lira ve en yüksek 9.8135 lirayı gördükten sonra 9.80 – 9.81 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18431 - 1.18618 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18127 düzeyindeydi.

Gedik yatırım'ın analizinde, "BIST100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"Yurtdışındaki negatif tablo ile güne satıcılı başlayan BIST100 akşam saatlerinde gelen alımlarla yurtdışından pozitif ayrışarak günü artıda tamamladı.

"Endekste zaman zaman gün içi ya da gün ardı hareketlerde volatilite yaşansa da orta vade için bir süredir bahsettiğimiz konsolide kanalı içinde kalınmaya devam ediyor.

"Bu kanal içinde izlediğimiz ilk direnç üzerinde kapanış yapmakta zorlanılan 1,113 iken devamında 1,122 ve konsolide kanalının üst bandı olan 1,241 önemli dirençler olmaya devam ediyor.

"Yükselişlerde bu dirençler pozisyonların yenilenmesi için takip edilebilir.

"Aşağıda ise dünün en düşük seviyesi olan 1,100 ilk referans noktası olarak izlenebilir.

"Bu seviyenin altında olacak bir kapanış satışların sertleşmesine neden olabilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDöviz
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