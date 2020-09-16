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Dolar 7.48 lirada

Dövizler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını açıklayacağı yeni güne, geçen haftanın sonuna doğru yükseldikleri yeni tarihi yüksek düzeylere yakın başladılar.

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:23
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Dolar 7.48 lirada

Piyasalarda yatırımcılar bugün Fed kararına ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde 10 milyar lira fonlama sağladı.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34 oldu.

TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde de en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45 oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,118 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.36 artışla 1,111.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.04 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.05 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.08 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4788 lira ve en yüksek 7.4973 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,

- euro en düşük 8.8600 lira ve en yüksek 8.8915 lirayı gördükten sonra, 8.86 – 8.87 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.6465 lira ve en yüksek 9.6743 lirayı gördükten sonra 9.65 – 9.66 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18288 - 1.18521 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18447 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Dün 1,113’teki ilk direncini geçtikten sonra 1,118’e kadar yükselen BIST100’de bu seviyelerden gelen sınırlı kar satışlarını izlerken TCELL hissesinde görülen ve devre kesiciyle sonlanan sert düşüşün etkisi satışları hızlandırdı.

"Gün içinde 1,096 civarına kadar gerileyen endeks devre kesiciden sonra TCELL’deki hareketin geçici olduğunun görülmesiyle birlikte yönünü tekrar yukarıya çevirdi.

"Dün gün içinde olan bu hareketi göz ardı ettiğimizde endeksin kademeli yükseliş serisini devam ettirdiğini söylemek mümkün.

"BIST100’de hacim desteği ile birlikte 1,113 yeniden geçilebilecek olur ise en önemli dirençlerden biri olarak izlediğimiz 1,122’ye kadar bir hareket görülebilir.

"Buranın üzerinde de 1,141’i konsolide kanalının üst bandı olarak izlemeye devam ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroPiyasaDöviz
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