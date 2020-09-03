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Dolar 7.39 lirada

ABD’de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada 7.39 liranın üzerine yükseldi.

03 Eylül 2020 Perşembe 09:38
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Dolar 7.39 lirada

İSTANBUL

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 30 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.10 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 44.5 milyar lira teklif geldi.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açıkları Haziran'da aylık bazda 2.1 milyar dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 183 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 922 milyon dolar azaldı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,079 ve 1,091 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.12 düşüşle 1,083.91 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.03 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.64 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3591 lira ve en yüksek 7.3966 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,

- euro en düşük 8.7171 lira ve en yüksek 8.7690 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.8264 lira ve en yüksek 9.8819 lirayı gördükten sonra 9.82 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17968 - 1.18567 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18007 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şu konuların altı çizildi:

"Küresel piyasalardaki olumlu havaya rağmen dün BIST 100 bir kez daha negatif ayrışan taraf oldu.

"Oldukça sıkışık bir alan içinde hareket eden endekste izlediğimiz ilk önemli destek 1,077 olmaya devam ediyor.

"Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi bu seviyenin altında kapanışlar satışların sertleşmesine neden olabilir.

"Buranın altında hafta içinde görülen en düşük seviye olan 1,064 izleyeceğimiz diğer destek olacak.

"Teknik göstergelerin zayıf seyrettiği endekste, bugün yukarı yönlü olacak açılışın ardından 1,093 ilk direnç konumunda iken yükselişlerin anlam kazanabilmesi için bugün 1,108 seviyesinde bulunan kısa vadeli düşüş trendinin aşılması gerekiyor.

"Buranın üzerinde ise 1,022 en kritik direnç olmaya devam ediyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PiyasaDolarEuroDöviz
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