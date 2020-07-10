Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır yakılıyor
Son Dakika
Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır...
Adana'da terör operasyonu
Son Dakika
Adana'da terör operasyonu
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır...
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Son Dakika
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Özeren, gözaltına alındı
Son Dakika
Özeren, gözaltına alındı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 6.86 lirada

Başta ABD olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, hızlı ekonomik toparlanma umutlarını zayıflatmasıyla, dolar ve diğer güvenli liman para birimlerini destekledi.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:48
0 Okunma
Dolar 6.86 lirada

Doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi Perşembe günü 96.233 ile bir ayın en düşük düzeyini gördükten sonra 96.798'e yükseldi. ABD para birimi iç piyasada ise, bir süredir tutunduğu 6.85 - 6.86 bandında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 117 bin 419 puan ve 119 bin 686 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 2.46 düşüşle 115 bin 793 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 2.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.85 eksideydi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 497/507 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.69 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8564 lira ve en yüksek 6.8681 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

- euro en düşük 7.7311 lira ve en yüksek 7.7659 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6358 lira ve en yüksek 8.6572 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1263 - 1.1291 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1268 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, önceki haftalarda yurtdışındaki negatif hareketlere karşı daha güçlü duran BIST100'ün, Perşembe günü ABD endekslerinde sertleşen satışların etkisinde kaldığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Dünkü düşüş Nisan ayının başından beri görülen en sert düşüş oldu. Yaşanan bu düşüşle birlikte uzun süredir bahsettiğimiz Mayıs ayından beri devam eden kısa vadeli yükselen trendin altında kapanış gerçekleşmiş oldu.

"Kapanış ise dün itibariyle 114,900 civarında bulunan Mart ayından beri devam eden ana trendimizin hemen üzerinde 115,794’ten gerçekleşti. Bugün bu trend 115,350’de bulunuyor.

"İlk trendin altına sarkılmış olması negatif bir tablo oluştururken ana trend de kırılacak olur ise satışların çok daha sertleşebileceği göz önünde bulundurulmalı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz
Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz
Yılın ilk yarısında, OSB'lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçti
Yılın ilk yarısında, OSB'lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçti
Gülün başkentine Bulgaristan'dan ithal gülyağı tartışması
Gülün başkentine Bulgaristan'dan ithal gülyağı tartışması
Burak Öztürk ürün çıkardı, kızı tanıtım yüzü oldu
Burak Öztürk ürün çıkardı, kızı tanıtım yüzü oldu
Haziran ayında yolcu sayısı 2 milyon 750 bin oldu
Haziran ayında yolcu sayısı 2 milyon 750 bin oldu
Niğde'de lavanta hasadı başladı
Niğde'de lavanta hasadı başladı
79,2 milyon dolar garanti desteği sağlandı
79,2 milyon dolar garanti desteği sağlandı
880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var
880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var
İşverenler dikkat!
İşverenler dikkat!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı