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Dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.05 düşüşle 114 bin 392 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.06 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.22 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.07 artıdaydı.

25 Haziran 2020 Perşembe 10:43
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Dolar 6.85 lirada

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 1.9 puan daha indirerek, Nisan ayında yüzde 3.0 olarak belirlediği daralmayı yüzde 4.9 düzeyine kadar indirdi.

IMF'in Çarşamba günü yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünüm Revize Raporu"nda, Covid-19 krizinin yarattığı ekonomik etkilerin bugüne kadar hiçbir ekonomik krize benzemeyen bir durum ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

IMF'in yeni raporunda, gelecek yıl için küresel ekonomik büyüme öngörüsü de, yüzde 5.8 düzeyinden yüzde 5.4 büyüme düzeyine indirildi.

IMF raporunda, Türkiye beklentisi bu yıl için "yüzde 5.0 daralma" ve gelecek yıl için "yüzde 5.0 büyüme" olarak değiştirilmedi.

IMF, yılın ilk yarısında pandeminin etkisinin tahminlerden fazla olduğuna işaret ederek, toparlanmanın daha kademeli olacağını öngördü.

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. Küresel piyasalarda 1.13 düzeyine yükselen euro/dolar paritesi daha sonra 1.12 düzeyine döndü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8491 lira ve en yüksek 6.8593 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.7054 lira ve en yüksek 7.7264 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5040 lira ve en yüksek 8.5286 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1236 - 1.1259 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1242 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Virüs kapıyı kaç kere çalar?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme ypıldı:

"Dünya borsaları ikinci dalga endişesi ile geriliyor. Florida, Kaliforniya ve Texas eyaletlerinde vaka sayısındaki artışın hızlanması satışın arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor.

"ABD ve Avrupa ticaret savaşı ihtimalindeki artış, satış için gösterilen diğer bir neden.

"Bizim görüşümüzde önemli bir farklılık yok. Ekonomilerin açılma sürecinde vaka sayısının artması kaçınılmaz bir gelişme.

"Salgını kontrol altına almadan ekonomisini açan ABD gibi ülkeler ikinci dalgaya karşı daha kırılgan konumda.

"Sorulması gereken soru ikinci dalganın olup olmayacağı değil ekonomilerin kapatılmasına yol açıp açmayacağı.

"Bizim görüşümüz net. İkinci çeyrekte oluşan devasa fatura ekonomilerin yeniden toplu kapatılmasını engelleyecek. Toplu kapatma yerine bölgesel kapatma ve kırılgan

kesim korunarak salgınla savaşılacak.

"İkinci dalga filmini 11 Haziran’da ilk kez görmüştük. Teknik olarak kritik yerlere gelen ABD endeksleri vaka sayısındaki artış gerekçesiyle sert bir şekilde gerilemişti.

"Borsa İstanbul o tarihte 110,000 seviyesini aşmaya çalışıyordu. Şimdi 115,000 seviyesini kırmakta zorlanıyor.

"Virüs kapıyı kaç kere çalar bilmiyoruz. Şimdilik tek söyleyebileceğimiz piyasaların dalga boyunun küçüldüğü.

"Dünya piyasalarındaki sert satışlara paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir bekliyoruz.

"Para Politikası Kurulu toplantısı yurtiçinde gündemdeki en önemli gelişme. Piyasa beklentisi 25 baz puan daha faiz indirimi. Bizim beklentimiz Merkez Bankası'nın durması. 1575 bp faiz indirimi sonrası ilave 25bp olmasının katkısı sınırlı olur.

"Enflasyon cephesinde de iyi haberler görmüyoruz. İlave faiz indirimi için yerimiz yok.

Aktif oranı uygulamasından sonra ilave indirime ihtiyacımız da kalmadı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroBIST100PiyasaBorsa İstanbul
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