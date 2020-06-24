Dolar 6.85 lirada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye

Bankalar Birliği genel kurulunda yaptığı konuşmada "Pandemi sürecinde uyguladığımız mikro ve makro ihtiyati tedbirler, finansal sektörümüzde olumlu gelişim patikasını muhafaza etmeyi başardı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi son bir yıllık dönemde yüzde 26.5 artışla 3.2 trilyon lira seviyesine ulaştı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı, likidit e göstergeleri, yabancı para pozisyonu ve kaldıraç oranı makul düzeylerde seyretmekte. Bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği rasyosu uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde. Banka kârlarının bünyede tutulmasına yönelik kurumumuzca sürdürülen politikaların olumlu etkisi, böyle dönemlerde daha net anlaşılmakta" dedi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.

Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. Küresel piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1.13 düzeyine yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8413 lira ve en yüksek 6.8540 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.7404 lira ve en yüksek 7.7651 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5632 lira ve en yüksek 8.5933 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1307 - 1.1326 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1317 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Hızlı çıkış sonrası soluklanma…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD borsaları öncülüğünde küresel piyasalar yükselmeye devam ediyor. ABD - Çin ilişkilerindeki yumuşama ve beklentilerden güçlü Avrupa PMI verileri yükselişi destekliyor.

"Doların değer kaybetmesi, ABD devlet tahvil faizlerindeki artış, Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının ABD’yi yenmesi risk iştahının halen güçlü olduğunu gösteriyor.

"Son günlerdeki kızlı yükseliş sonrasında Borsa İstanbul’da yorgunluk işaretleri görülüyor.

"İki günde yüzde 6.0 yükselen banka hisselerindeki kar satışları dünya borsalarındaki yükselişe katılmamamızdaki temel gerekçe.

"Telekom hisseleri Borsa İstanbul’dan pozitif ayrışmaya devam ediyor.

"Teknik olarak kritik 116,000 seviyesinin aşılamaması ve negatif haber akışı nedeniyle Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz.

"S&P’nin banka problemli alacaklarının 2021’de yüzde 20’yi aşacağı tahmini ve Türkiye’nin uygulanan işlem yasakları nedeniyle MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler endeksinden çıkartılıp Öncü Piyasalara konulabileceği açıklaması Borsa İstanbul için negatif haber akışı."