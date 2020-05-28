Dolar 6.78 lira

Hazine Mayıs'ta 40 milyar liralık hedefe karşın yaklaşık 77 milyar lira borçlandı. Piyasalarda bugün Mayıs ayı ekonomik güven endeksi, yarın Nisan ayı dış ticaret verileri, ilk çeyrek ekonomik büyüme (GSYH) ve Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.31 bileşik düzeyindeydi.

Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde 6.70 liranın da altını gören dövizler hafif geri dönerken, dolar da yeni güne 6.80 liranın hemen altında başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7656 lira ve en yüksek 6.7872 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4416 lira ve en yüksek 7.4840 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3002 lira ve en yüksek 8.3240 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Tamam mı devam mı?" bayşlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel risk iştahı ekonomilerin açılması beklentisiyle güçlenmeye devam ediyor. S&P 500 3,000 seviyesinin ve 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanarak yükseliş trendinin devam edeceği sinyali veriyor.

"ABD - Çin kavgasına ve yuanın değer kaybına rağmen gelişmekte olan ülke paralarında önemli bir satış baskısı görülmüyor. Asya borsalarındaki satış Çin ve Hong Kong ile sınırlı durumda.

"Borsa İstanbul dünyanın gerisinde de kalsa 104,500 direncini zorlanmadan geçerek iddiasını koruyor. Havacılık, otomotiv gibi salgının vurduğu ve geride kalan sektörlerin başı çektiği yükselişte bankalar geride kalmaya devam ediyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz.

"Avrupa borsalarının destek paketi beklentisi ile yükselişini sürdürmesi durumunda Borsa İstanbul 105,500 seviyesini geçip 106,500’deki ana direncini hedefleyebilir.

"Beklentilerden kötü ilk çeyrek karı sonrası son bir haftada endeksi yüzde 10 yenen THY hisseleri sınırlı oranda irtifa kaybedebilir.

"Ama piyasalar için asıl önemli olan yarın saat 17:00’de yapılacak olan analist toplantısında verilecek mesajlar."