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Dolar 6.77 lirada

Türkiye'nin yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına geriledi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:28
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Dolar 6.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.22 artışla 101 bin 982 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85, BIST Mali Endeks yüzde 1.40 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 4.66 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7676 lira ve en yüksek 6.8060 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3878 lira ve en yüksek 7.4435 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2909 lira ve en yüksek 8.3369 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BIST100DövizDolarEuroPiyasa
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