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Dolar 6.76 lirada

Uzun tatilin ardından dövizler yeni işlem gününe, geçen haftaya göre hafif aşağıda başladı. Bayram öncesi 6.80 liranın altını gören dolar, yeni haftada da 6.70 liranın altını gördü.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:23
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Dolar 6.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil öncesi son işlem gününde 102 bin 13 ve 103 bin 306 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 artışla, 103 bin 24 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.93 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 ve gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.6969 lira ve en yüksek 6.7722 lirayı gördükten sonra, 6.76 – 6.77 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3528 lira ve en yüksek 7.4212 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2675 lira ve en yüksek 8.3439 lirayı gördükten sonra 8.33 – 8.34 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 bazpuan indirimle, yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e çekti.

Merkez Bankası'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Böylece Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son dokuz toplantısında toplam 15.75 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürmüş oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroPiyasaBIST100Borsa İstanbul
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