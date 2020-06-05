Dolar 6.75 lirada

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden euro, karar sonrası 7.68 lirayı da aştı. ECB dünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

ECB, euro bölgesinin bu yıl derin bir resesyona girmesini beklerken salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların faaliyetleri uzun süreli olumsuz etkilemesi sonucu kayıpların 2021'de kısmen toparlanacağını öngörüyor.



ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomilerinin çoğunun koronavirüs salgınını durdurmak için iki aydan fazla süredir kapalı olması nedeniyle ECB'nin euro bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8.7 daralmasını beklediğini söyledi ve bunu temel senaryo olarak nitelendirdi.



Lagarde, ekonomik daralmanın boyutunun ve iyileşmenin "salgını kontrol altına alma önlemlerinin etkisine ve süresine, politikaların işsizlik ve gelir üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmedeki başarısına ve tedarik kapasitesi ile iç talebin kalıcı olarak etkilenme süresine" bağlı olacağını söyledi.



Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, piyasaların gündeminde bugün açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak.



Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.7351 lira ve en yüksek 6.7648 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,



- euro en düşük 7.6259 lira ve en yüksek 7.6848 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.4975 lira ve en yüksek 8.5503 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.



İş Yatırım'ın "Yukarı yönlü dalgalı seyir…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"Dünya borsaları yukarı yönlü dalgalı seyrini sürdürüyor. Zayıf veriler sonrası zaman zaman kar satışları görülse de genişleyici maliye ve para politikaları yükselişin devam etmesini sağlıyor.



"Emin liman olarak görülen dolar, altın ve ABD tahvillerinde devam eden gerileme küresel risk iştahının güçlendiğini gösteriyor.



"Salgına karşı başarılı bir mücadele veren ve ekonomisini kademeli olarak açan Türkiye küresel risk iştahındaki toparlanmadan yararlanan ülkeler arasında yer alıyor.



"Yabancı yatırımcıların satış yönünde olmalarına rağmen, yerleşik yatırımcıların alışlarıyla dövizden, devlet iç borçlanma senetlerine, hisse senedinden, euro-tahvile, tüm varlık gruplarında yükseliş devam ediyor.



"ABD vadelilerindeki yükseliş Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.



"Avrupa borsalarında yükselişin devam etmesi durumunda Borsa Istanbul için ilk direnç seviyesi 110.500. Risk iştahı güçlenmeye devam ederse sonraki hedef 113.000 seviyesi olarak gözüküyor.



"Haber akışında bugün yurtdışında ABD tarım dışı istihdam verileri izlenecek.



"Yurtiçinde ise saat 17:30’da Hazine Nakit Dengesi ve piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Moody’s gözden geçirme kararı günün önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor."