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Dolar 6.75 lira

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında, ekonomiyi desteklemek için hazırladığı 750 milyar euro büyüklüğündeki varlık alım programının (PEPP) sınırlarını genişleteceğine ilişkin beklentilerle güçlenen euro 1.12 doların üzerinde tutunuyor. Bu beklentilerle 1.1258 doları da görerek son üç ayın zirvesine çıkan euro bugün 1.1215 dolar düzeyinde. ECB para politikası kararını TSİ ile 1445'te açıklayacak ve ECB Başkanı Christine Lagarde 1530'da basın toplantısı düzenleyecek.

04 Haziran 2020 Perşembe 09:23
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Dolar 6.75 lira

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), üst üste üçüncü güne de artışla başladığı Çarşamba günü 108 bin 326 puan ve 109 bin 230 puan arasında dalgalandı ve yüzde 0.94 artışla 109 bin 111 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 1.15, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.47 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.

Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, piyasaların gündeminde bugünkü ECB toplantısının yanında, Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak. Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7128 lira ve en yüksek 6.7591 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5332 lira ve en yüksek 7.5879 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4292 lira ve en yüksek 8.4825 lirayı gördükten sonra 8.47 – 8.48 lira aralığında hareket ediyor.

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.36 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.39 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 4.57 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.10 yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasaBIST100
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