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Dolar 6.13 lira

Jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomi üzerinde Covid-19 salgını kaynaklı olumsuz gelişmelerin etkisini artırabileceği endişeleriyle dövizler hafif yükseldi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:01
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Dolar 6.13 lira

Cuma gününe yüzde 0.48 düşüşle 115 bin 89 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 114 bin 453 puanı ve en yüksek 117 bin 415 puanı gördükten sonra 1.03 artışla 116 bin 829 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.84 düşüşle 159 bin 522 puanla başladıktan sonra en düşük 157  bin 176 puanı ve en yüksek 162 bin 756 puanı gördükten sonra yüzde 0.66 artışla 160 bin 581 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.92 artışla 12.05’e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.44 artarak 11.24 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.0929 lira ve en yüksek 6.1366 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5989 lira ve en yüksek 6.6413 lirayı gördükten sonra 6.63– 6.64 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8876 lira ve en yüksek 7.9405 lirayı gördükten sonra 7.93– 7.94 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaPiyasaDolarEuroDövizBIST100Borsa İstanbul
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