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Dolar 6.07 lira, euro 6.80 lira

Dolar 6.07 lira, euro 6.80 lira...

Dolar 6.07 lira, euro 6.80 lira

Dolar 6.07 lira, euro 6.80 lira...

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:39
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Dolar 6.07 lira, euro 6.80 lira

İstanbul (DHA) 

Güne yüzde 2.35 düşüşle 90 bin 801 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 698 puanı ve en yüksek 91 bin 927 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.61 kayıpla 91 bin 482 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 115 bin 762 puanı ve en yüksek 117 bin 921 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 2.5 düşüşle 117 bin 8 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.3 artışla yüzde 20.8 düzeyine ve  iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.82 artışla yüzde 24.06 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0760 lira ve en yüksek 6.1985 lirayı gördükten sonra, 6.15- 6.16 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8056 lira ve en yüksek 6.9531 lirayı gördükten sonra, 6.89 – 6.90 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9612 lira ve en yüksek 8.1423 lirayı gördükten sonra 8.03 – 8.04 lira aralığında işlem görüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
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