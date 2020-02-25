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Dolar 6.07'de

BİST100 yüzde 0.73 artışla açıldı, dolar 6.07 lirada

25 Şubat 2020 Salı 10:53
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Dolar 6.07'de

Pazartesi gününü 1.75 düşüşle 114 bin 789 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.73 artışla 115 bin 626 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 156 bin 392 puandan kapandıktan sonra yüzde  0.97 artışla 157 bin 904 puandan açıldı.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında 71 kişi daha yaşamını yitirirken, 508 vaka daha belirlendi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 12.42 ve 11.89 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.0709 lira ve en yüksek 6.1310 lirayı gördükten sonra, 6.07- 6.08lira aralığında,

- euro en düşük 6.5938 lira ve en yüksek 6.6584 lirayı gördükten sonra, 6.60– 6.61 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8579 lira ve en yüksek 7.9331 lirayı gördükten sonra 7.87– 7.88 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, “Küresel piyasalarda panik satışlarının ardından toparlanma çabaları “ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Hafta sonunda Covid-19 salgınının, Güney Kore, İran ve İtalya başta olmak üzere, Çin dışındaki ülkelerde hızla yayılması küresel endekslerde dün sert satışlara neden oldu.

 İtalya’da ekonomik faaliyetlerde ağırlığı yüksek kuzey bölgelerde alınan karantina önlemleri, Asya’da Çin’den sonra önemli bir üretim merkezi olan Güney Kore’de vakaların artması virüsü ekonomik etkileri ile ilgili endişeleri arttırdı.

“Öte yandan, dün akşam saatlerinde Çin ve Rus bilim adamlarının virüse karşı aşı geliştirdikleri haberine uzmanlar tarafından temkinli yaklaşılıyor.

“Dünya Sağlık Örgütü dünkü açıklamalarında virüse karşı etkili olabilecek Gilead Sciences firmasının ilacı için testlerin halen devam ettiğini belirtti. Bu sabah itibarı ile piyasaların bir miktar sakinleştiği görülüyor.

“ABD vadelileri yüzde 0.8 yukarıda işlem görürken, petrol fiyatlarında yüzde 0.8’lik yükseliş ve altın fiyatlarında yüzde 0.5 civarında gerileme göze çarpıyor.

“BIST’de de açılışta benzer bir toparlanma çabası görebiliriz. Günün geri kalanında gözler virüs ile ilgili gelişmelerde olacak. Dünkü işlemlerde 113 bin 500 desteğinin üzerinde tutunmayı başaran BIST 100 endeksinde bugün 116 bin seviyesi ilk direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

“Dün dolara karşı 6.15 seviyesinden dönen lira, bu sabah dünkü kapanışın hafif üzerinde 6.13 seviyesinde işlem görüyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
BIST100Borsa İstanbulDolarEuroDövizSerbest Piyasa
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