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Dolar 5.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 174 bin 717 puanda yatay açıldı.

Dolar 5.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 174 bin 717 puanda yatay açıldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:54
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Dolar 5.94 lirada

Çin’de ortaya çıkan coronavirüs  sebebiyle ölenlerin sayısı 132’ye virüsten etkilenenlerin sayısı ise 5,974’e yükseldi. Birleşik Arap Emirliklerin de de ilk vaka görüldü.

Ekonomik güven endeksi Aralık ayındaki 96.5 düzeyinden, Ocak ayında yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

yatırımcılar, Çarşamba günü ekonomik güven endeksi verilerini, Perşembe günü Merkez Bankası'nın Ankara'da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısından çıkacak mesajları, Cuma günü de kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors'un piyasaların kapanmasından sonra beklenen değerlendirmelerini izleyecek.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.22 ve 10.09 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 5.9367 lira ve en yüksek 5.9465 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5437 lira ve en yüksek 6.5547 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7339 lira ve en yüksek 7.7465 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, “En kötü geride kaldı mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Korona virüsü alınan tüm önlemlere rağmen hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsten etkilenenlerin sayısı 6.000’i, hayatını kaybedenlerin sayısı 130’u geçti.

“Honda’nın üretimi durdurması ve Starbucks’ın 2 bin mağazasını kapatmasıyla hastalığın ekonomik etkisini görmeye başladık.

“Piyasalarda ABD ve Avrupa borsalarının öncülüğünde güçlü tepki alışları görüyoruz. Krizde en çok vurulan Şangay borsasında, havayolu şirketlerinde ve petrolde ise sınırlı bir toparlanma görüyoruz.

“En kötünün geride kaldığını söylemek için henüz erken. Ancak bugün eksik bilgiyle risk alanlar yarın iyi bir getiri elde edebilirler.

“Yüksek betalı Türkiye varlıklarında dünyaya paralel güçlü bir toparlanma öngörüyoruz. Otomotiv, beyaz eşya toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılmasını olumlu buluyoruz. Ancak ücret artışının yüzde 25 ile asgari ücret artışının (yüzde 15) çok üzerinde olması nedeniyle olumlu piyasa tepkisi beklemiyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarDövizBIST100Borsa İstanbul
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