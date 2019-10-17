Dolar 5.89 lirada

Chicago Fed (Merkez Bankası) Başkanı Charles Evans, yetkililerin hala para piyasalarında likiditeyi arttırmaya yönelik çözümleri değerlendirdiğini ve rezervlerin neden bankacılık sistemi içinde dolaşımda olmadığını incelediğini söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta bankacılık sistemindeki rezervlerin yaklaşık 1.5 trilyon dolara ya da Eylül ayı başlarında para piyasası oranlarında oynaklık yaşanmadan önceki düzeyine getirmek için bir ay içinde kısa vadeli hazine bonosu olarak 60 milyar dolar alacağını açıkladı.



Illinois, Peoria'da gazetecilere açıklama yapan Evans, bunun yalnızca rezevlerin düzeyi konusu olmadığını, ikinci bir boyutunun rezervlerin az sayıda daha büyük bankalarda yoğunlaşması olduğunu vurguladı.



Açılış öncesi işlemlerde:



- dolar en düşük 5.8746 lira ve en yüksek 5.8951 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,



- euro en düşük 6.5147 lira ve en yüksek 6.5339 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.5103 lira ve en yüksek 7.5664 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.53 lira aralığında işlem görüyor.



Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı: “Haber akışlarına bağlı olarak BIST’te volatilite yüksek seyretmeye devam ediyor. ABD’den gelen içerisinde Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın bulunduğu heyetin bugünkü Türkiye temasları ve sonrasında yapılacak açıklamalar ön planda olacak. Bu görüşmeler sonrası gerek ABD heyetinden gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaların seyrine göre fiyatlamalar görüyor olacağız. Endekste haftanın en kritik seviyesi pazartesi günü görülen en düşük seviye olan 93 bin 380 olacaktır. Bu seviyenin altına sarkılması satışların sertleşmesine neden olabilir. Yukarıda ise 95 bin 850 ve devamında 96 bin 300 ilk dirençler olarak takip edilebilir. Herhangi bir sebeple 96 bin 300 geçilecek olursa yükselişler hız kazanabilir. “