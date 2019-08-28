Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96075
ALTIN
288.176
DOLAR
5.8139
STERLİN
7.1453
EURO
6.4477
Çocuklarda egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı olabilir
Çocuklarda egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı...
143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah
143 metre yüksekliğindeki cam terasta...
Göztepe'de Aleksic bitiyor
Göztepe'de Aleksic bitiyor
Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek
Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 5.82, euro 6.47 ve sterlin 7.16 lirada

Dolar güne yatay başlarken, euro ve sterlin hafif yükseldi.

Dolar 5.82, euro 6.47 ve sterlin 7.16 lirada

Dolar güne yatay başlarken, euro ve sterlin hafif yükseldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
8 Okunma
Dolar 5.82, euro 6.47 ve sterlin 7.16 lirada

İSTANBUL - ABD ile Çin arasında süren ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomiye giderek daha fazla zarar vererek, ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimleri ve yeni destek tedbirleri ile karşılık vermeye zorluyor. Buna karşılık, ekonomisi ağırlıklı olarak ihracata dayalı olan Çin'de de iç piyasaya dönük önlemler artıyor. Global Times baş editörü Hu Xijin, "Çin, Salı günü yurt  içi piyasaları daha fazla canlandırma çabaları çerçevesinde tüketimi  artırmaya yönelik 20 direktif yayınladı. Çin ekonomisi giderek daha fazla iç talep ile yönlendiriliyor. ABD'nin tavizler vermesi için Çin'e baskı yapması  giderek çok daha zor hale geliyor" dedi.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8221 lira ve en yüksek 5.8376 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4642 lira ve en yüksek 6.4894 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1548 lira ve en yüksek 7.1845 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PiyasaDolarEuroSterlin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda
Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda
MB rezervleri Temmuz’da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar
MB rezervleri Temmuz’da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar
'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı yarın yapılacak
'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı yarın yapılacak
Antalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı
Antalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı
"Mağduriyet yaşayan tüketicilerin yüzde 30’u hiç hak aramıyor"
"Mağduriyet yaşayan tüketicilerin yüzde 30’u hiç hak aramıyor"
Dolar 5.82, euro 6.46, sterlin 7.11 lirada
Dolar 5.82, euro 6.46, sterlin 7.11 lirada
Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyor
Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyor
60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak
60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak
AB ABD'li şirketlere karşı yeni tarifeler getirmeye hazırlanıyor
AB ABD'li şirketlere karşı yeni tarifeler getirmeye hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans