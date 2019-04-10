Dolar 5.69, euro 6.41

İstanbul (DHA)

Dövizler güne, Salı gününün kapanış değerlerine yakın başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6776 lira ve en yüksek 5.6985 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4006 lira ve en yüksek 6.4233 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4173 lira ve en yüksek 7.4525 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“YSK’dan gelen açıklamalar lira varlıkları desteklerken BIST-100 önceki günkü kayıplarını geri aldı. Yurt dışı piyasalarla olan korelasyon zayıf seyrederken bugün özelinde seçime ilişkin haber akışlarının yanında açıklanacak yeni reform paketi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan – Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecektir. Gün içindeki gelişmelerin lira varlıkları desteklemesi durumunda endekste son günlerde güçlü bir direnç olarak çalışan 22 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 98 bin 900 seviyesi takip edilecek. 98 bin 900 üzerindeki kapanışlarda 100 bin – 101 bin 500 aralığı izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 100 günlük ortalamaya denk gelen 97 bin 350 seviyesi ile 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu kabaca 96.000 seviyesi önemli destek noktalarıdır.”